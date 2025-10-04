Après la large victoire de l’OM face à Metz, les buteurs Matt O’Riley et Igor Paixão ont livré leur réaction.

L’Olympique de Marseille continue de surfer sur sa lancée. En effet, ce samedi, les Marseillais ont livré une prestation solide sur la pelouse du FC Metz, s’imposant 3-0 (notes ici) et signant une quatrième victoire de suite toutes compétitions confondues.

« On ne pense pas aussi loin mais on y croit »

À la fin de la rencontre, le milieu anglais Matt O’Riley, buteur, s’est arrêté au micro de beIN Sports. « Ça fait du bien. On savait que ça n’allait pas être facile. On n’a pas bien commencé la saison. On a été concentrés mentalement aujourd’hui. Le titre ? C’est possible bien sûr. On ne pense pas aussi loin mais on y croit. On fait confiance à notre processus. On a un bon esprit d’équipe avec beaucoup de personnalités et de caractères ».

De son côté, la recrue estivale Igor Paixão, auteur d’un doublé mardi contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, a encore été décisive à Metz en ouvrant le score. Le Brésilien a partagé sa joie après cette belle performance : « C’était très important de marquer contre l’Ajax Amsterdam, là, je marque aujourd’hui. J’ai aidé l’équipe. Maintenant, c’est la trêve internationale et je peux me reposer. Le coach nous a réglé après la première période pour jouer haut et presser. C’était dur d’aller gagner ici, mais on l’a fait. Chaque fois, j’essaie de donner de la joie aux gens, j’ai voulu célébrer en dansant avec Vaz ».