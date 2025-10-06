Le Marocain est revenu sur ce qui lui est arrivé à l’aéroport ce lundi…

BFM Marseille Provence l’a révélé : le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, a été agressé ce lundi à l’aéroport de Marignane, alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour rejoindre la sélection marocaine. Aguerd était au salon VIP pour attendre son vol en direction du Maroc afin de rejoindre sa sélection lorsqu’un individu est venu lui demander son numéro de téléphone et un selfie. L’individu a alors haussé le ton et tenté de gifler le défenseur de l’OM. L’agresseur a été rattrapé par les forces de l’ordre. Quant au joueur, il n’a pas déposé plainte.

Ce dont il vient de s’expliquer sur ses réseaux.

Aguerd va bien et remercie les forces de l’ordre

« Je tiens à rassurer tout le monde suite aux informations qui circulent depuis quelques heures. J’ai bien été agressé à l’aéroport de Marignane alors que j’attendais mon vol pour rejoindre la sélection marocaine. Heureusement, plus de peur que de mal, tout s’est vite terminé grâce à l’intervention du personnel chargé de la sécurité et des forces de l’ordre. Tout est désormais entre les mains de la police. Je vais bien, et je suis désormais concentré sur ce qui compte le plus pour moi: jouer pour l’OM et représenter mon pays avec fierté lors du rassemblement ».