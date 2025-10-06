OM Mercato : Greenwood nouvelle priorité d’un grand d’Europe ?
OM Mercato : Greenwood nouvelle priorité d’un grand d’Europe ?
Laurent Hess
6 octobre 2025

L’OM pourrait être attaqué sur son attaquant anglais…

Avec 4 victoires de rang toutes compétitions confondues, l’OM est dans une très bonne passe, la meilleure depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, selon les propres mots du technicien italien. L’effectif a été intelligemment renforcé cet été et Marseille fait figure de plus sérieux rival pour le PSG, mais une information venant de Turquie laisse craindre une possible offre à venir pour l’un des top joueurs de l’OM : Mason Greenwood.

L’Atlético pense toujours à lui

Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts, l’Atlético de Madrid reste très intéressé par l’attaquant anglais. Les Colchoneros verraient même en lui le choix n°1 pour remplacer Julian Alvarez. L’attaquant argentin flambe en ce début de saison et Joan Laporta, le président du FC Barcelone, serait prêt à casser sa tirelire pour s’attacher ses services en fin de saison, afin de remplacer Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin. Greenwood avait marqué les esprits en Liga, lors de son passage à Getafe, avant de rejoindre l’OM à l’été 2024.

