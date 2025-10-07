Les débuts de l’ancien gardien de l’OL à Leeds sont très compliqués…

Cédé à Leeds pour 16 M€ cet été, Lucas Perri (27 ans) tarde à s’imposer en Premier League. Le gardien brésilien avait pourtant bien débuté avec une victoire et un clean-sheet lors de la victoire 1-0 face à Everton le 18 août dernier. Mais depuis une défaite 5 -0 face à Arsenal, Perri est sous le feu des critiques, Jamie Carragher avait notamment lâché : « J’ai le sentiment qu’à chaque fois que le gardien a le ballon dans ses pieds, quelque chose peut arriver. Il laisse les adversaires s’approcher un peu trop de lui. »

Gabriel Agbonlahor, dans les colonnes de TalkSPORT, a également taclé Perri. « J’ai vu Leeds contre Arsenal, ils étaient très mauvais. Je sais que c’est Arsenal. Mais je pense que sur tout le terrain – défensivement, je ne suis pas sûr du gardien, offensivement – Leeds va certainement perdre du terrain. » Défendu par son coach Daniel Farke, Perri s’est blessé à l’entraînement au début du mois de septembre, une élongation musculaire qui a permis à Karl Darlow de jouer, et plusieurs consultants militent pour que la doublure soit maintenue dans les buts, à l’image de Dominic Matteo, ancien joueur de Leeds. «Darlow mérite de faire partie de cette équipe, et je pense qu’il serait difficile de l’en sortir en raison de la façon dont il joue. » Dans les colonnes de The Athletic, le journaliste Beren Cross aussi pour Darlow.

Perri relégué sur le banc de Leeds ?

« Perri contre Darlow est un débat intéressant. Je dirais qu’il est désormais évident qu’il ne faut pas laisser Darlow de côté. Je pense qu’il a largement contribué lors des matches jusqu’à présent, mais ce sera à nouveau un débat récurrent. » Salim Baungally, journaliste spécialiste du football anglais, estime pour sa part que Perri n’a pas de souci à se faire. « Darlow est un remplaçant. Il n’est plus tout jeune. C’est un Gallois qui a sa petite carrière en Angleterre, surtout en deuxième division. Donc, Lucas Perri n’a aucun souci à se faire avec lui. Il y a un écart entre Darlow et lui. » Lucas Perri devrait être opérationnel après la trêve internationale. Mais pas sur qu’il sera sur le terrain…