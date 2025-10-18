Après avoir raccroché les crampons, Samuel Umtiti rêve maintenant d’embrasser une nouvelle carrière d’entraîneur.

A seulement 31 ans, et après sept saisons plombées par des blessures récurrentes aux genoux, Samuel Umtiti a décidé d’arrêter les frais. Cet été, le champion du monde 2018 a annoncé qu’il prenait sa retraite, libre après son départ du LOSC. Umtiti restera pour l’éternité l’auteur de l’unique but de la demi-finale contre la Belgique (1-0), en Russie, avec une célébration gravée dans les mémoires. Salué avant le coup d’envoi de France – Azerbaïdjan, l’ancien lyonnais avait confié sur TF1 qu’il souhaitait devenir entraîneur.

Umtiti a retrouvé Briand au Paris FC

Cela passera par l’obtention de ses diplômes, et comme le révèle Le Parisien, c’est dans cette optique qu’Umtiti vient d’intégrer l’équipe réserve du Paris FC (Régional 1) où il est en stage depuis le début de semaine. Il épaulera Michaël d’Amore et son adjoint Vincent Demarconnay, l’ancien gardien du club. C’est Jimmy Briand, entraîneur des U17 nationaux du Paris FC depuis cette saison qui a oeuvré pour faire venir dans le capitale son ancien coéquipier chez les Bleus et à l’OL.