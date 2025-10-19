Titularisé à l’Allianz Riviera, Ruben Kluivert a connu un match calamiteux avec l’OL, sa responsabilité étant engagée sur deux des trois buts niçois.

L’OL n’a pas eu de chance, hier à Nice (2-3), il n’a pas été en réussite mais il n’a pas non plus été aidé par les choix de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais avait décidé de laisser au repos trois internationaux (Tessmann, Niakhaté et Tagliafico) ayant beaucoup joué pendant la quinzaine consacrée aux sélections et qui n’étaient rentrés que jeudi entre Rhône et Saône. Il les a remplacés par des éléments habitués au banc, comme Ruben Kluivert. Et après sa prestation à l’Allianz Riviera, on comprend mieux pourquoi le Néerlandais n’est pas dans le onze…

« Kluivert a été cataclysmique »

Dans L’Equipe, Kluivert a hérité d’un 2, plus mauvaise note de son équipe avec Karabec, et de ce commentaire acerbe mais pas volé : « Le défenseur néerlandais a montré d’énormes limites que chacun avait déjà pu devenir lors de ses précédentes sorties. Dépassé sur l’ouverture du score (5e), déphasé sur le 1-2 (35e) après avoir été enrhumé par Mohamed-Ali Cho (31e), il a diffusé sa fébrilité dès l’entame à toute l’arrière-garde lyonnaise, qui ne s’en est pas relevée, et la question demeure entière sur son recrutement pour 3,5 M€ cet été ».

Sur RMC, Walid Acherchour a dit à peu près la même chose : « Tout n’est pas à jeter côté lyonnais mais ils se sont fait crever par des erreurs individuelles. Kluivert a été cataclysmique ».