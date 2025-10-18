L’OL s’est incliné ce soir à Nice (2-3), notamment parce que trois de ses habituels titulaires étaient sur le banc. Mais cela s’explique par le fait que Paulo Fonseca n’a voulu prendre aucun risque avec ses internationaux.

L’Olympique Lyonnais a vraiment manqué de chance ce soir. Ou plutôt de réalisme. Les Gones ont dominé les débats à Nice mais ils sont tombés sur des Aiglons ayant cadré quasiment chacune de ses frappes. Avec cette défaite (2-3), la deuxième de suite après Toulouse (1-2), le soufflé du bon début de saison retombe quelque peu. Paulo Fonseca pourrait se voir reprocher certains choix, ce soir, comme s’être privé au coup d’envoi de Nicolas Tagliafico, Tanner Tessmann et Moussa Niakhaté.

Fonseca a voulu préserver ses joueurs

Mis en off, le Portugais justifie l’absence de ces trois joueurs dans le onze de départ par le fait qu’ils ne sont rentrés à Lyon que jeudi, après avoir joué avec leurs sélections nationales respectives et après de longs voyages. En outre, Tagliafico était légèrement malade, ce qui l’a empêché de s’entraîner avec ses coéquipiers. Vu la série de matches qui se profile, Fonseca n’a voulu prendre aucun risque avec les trois joueurs, qu’il a fait entrer à partir de la 68e (pour l’Argentin).

Il ne s’agissait donc pas de coup tactique et encore moins d’une éventuelle punition de la part de Paulo Fonseca, simplement d’une volonté de préserver au maximum ses troupes.