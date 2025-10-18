L’arbitre d’OGC Nice-OL (3-2), M. Brisard, a interrompu le jeu à la 86e minute car les ultras des Aiglons chantaient un slogan homophobe à l’encontre de… Daesh !

Depuis le coup de sifflet final de Nice-Lyon (3-2), Jérôme Brisard est dans l’œil du cyclone. Pourtant, le sifflet a réussi une performance correcte et aucune erreur n’a eu de retombée négative sur le score. Ce qui lui est reproché, c’est sa décision de la 86e minute de suspendre le match, le temps que le speaker fasse une annonce contre le chant homophobe des ultras niçois… à l’encontre de Daesh !

« L’ignominie façon Jérôme Brisard ! »

A chaque match à l’Allianz Riviera, les supporters niçois chantent « Daesh, on t’enc… ! » à la 86e minute, comme le nombre de victimes survenus le 14 juillet 2016 lorsqu’un affilié à l’Etat islamique avait foncé sur la foule dans un camion. L’annonce du speaker n’a eu qu’un seul effet : relancer le chant, en plus fort ! Et M. Brisard, lui, a vu une vague de critiques s’abattre sur lui !

Mohamed Toubache-Ter a écrit : « L’ignominie façon Jérôme Brisard ! On est chez les dingues, c’est à peine croyable… ». Emmanuel Merceron, lui, a lancé : « Le chant anti-Daesh des Niçois, qui existe depuis le terrible attentat de Nice, considéré comme homophobe par Brisard et la LFP, on touche le fond du ridicule. Indigne Brisard ». Autre exemple, le compte MPG Laurent : « Brisard vient de rentrer dans la légende de l’arbitrage… Il aura donc fait arrêter cet OGCN-OL puis exigé qu’un message soit annoncé au micro du stade car la Populaire Sud insulte ceux qui ont commis les attentats de 2016 à Nice… ».