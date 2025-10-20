Après la défaite à Nice, Ruben Kluivert en a pris pour son grade…

L’OL avait la possibilité de se hisser en tête de la L1 samedi en cas de victoire à Nice, après le match nul du PSG contre Strasbourg (3-3), mais c’est l’OM qui a profité du faux pas parisien pour prendre les commandes du championnat, grâce à sa victoire contre Le Havre (6-2). Les Gones, eux, ont été battus à Nice (2-3) et plusieurs joueurs ont failli face aux Aiglons.

Kluivert épinglé

C’est le cas de Ruben Kluivert. Le défenseur néerlandais, titularisé pour la première fois en Ligue 1 cette saison, est complètement passé à côté de son match, au point que L’Equipe lui a attribué la note de 2/10. Avec ce commentaire : « Le Néerlandais avait été très loin du niveau requis lors de ses précédentes apparitions et cette titularisation a confirmé qu’il n’a rien à faire là. Il a transformé la moindre offensive niçoise en véritable danger pour l’OL ». Flop flop flop…