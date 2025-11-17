OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !

C’est la petite bombe du jour à Lyon. L’un des joueurs les plus expérimentés et respectés du vestiaire, Nicolas Tagliafico, vient de laisser entendre qu’il pourrait quitter l’Olympique Lyonnais dès le prochain mercato d’été. Une annonce qui surprend, tant l’Argentin semblait avoir trouvé un équilibre dans le Rhône… et tant sa prolongation avait été saluée comme l’un des coups réussis du club cet été.

Tagliafico, la bonne surprise de l’été dernier

Il y a quelques mois, l’OL retenait son souffle. En fin de contrat, Nicolas Tagliafico avait le champ libre pour s’engager où il le souhaitait, sans indemnité. De nombreux clubs s’étaient positionnés. Pourtant, à la surprise générale, le champion du monde argentin avait refusé toutes les sollicitations pour signer deux années supplémentaires avec Lyon.

Un acte fort, un engagement salué par tout un club, alors en pleine turbulence sportive et économique.

Depuis, à 33 ans, Tagliafico rend de fiers services à Paulo Fonseca. Pas forcément titulaire indiscutable, mais un cadre fiable, régulier, exemplaire.

Le joueur confirme une clause de départ

Mais voilà que dans un entretien accordé au média espagnol AS, Tagliafico vient de jeter un froid sur son avenir à Lyon. Il confirme qu’une clause a été intégrée à sa prolongation, lui permettant de partir dès l’été prochain en cas d’offre satisfaisante.

Ses mots sont limpides :

« Honnêtement, je ne ferme aucune porte. Jouer en Liga ? Pourquoi pas. J’ai un contrat jusqu’en 2027 mais j’ai une option pour partir après la Coupe du Monde. Le club sait déjà que si je reçois une offre et que je souhaite partir, ils sont ouverts. »

Une déclaration qui ressemble clairement à un préambule de départ.

L’OL déjà prêt à tourner la page ?

Les dirigeants lyonnais ne tomberont pas des nues. Tagliafico l’assure : tout a été anticipé. Le club est au courant de ses envies, de ses possibilités, et ne lui mettra aucun frein si un projet séduisant se présente.

Un accord tacite existe :

Si une offre arrive

Si Tagliafico souhaite partir

Alors l’OL ne s’y opposera pas

Un scénario qui pourrait devenir réalité dès l’été 2026, voire même plus tôt si la situation évolue.

Un joueur heureux… mais lucide

Malgré cette ouverture, l’Argentin ne donne pas l’impression d’être pressé. Mieux encore, il assure n’avoir aucun regret sur sa prolongation, malgré les moyens financiers réduits du club.

« J’ai senti que c’était le bon moment pour rester à Lyon, aider le club. Je pense que c’était la bonne décision. L’équipe est meilleure que l’année dernière. »

Avec un OL revenu à la 7e place en Ligue 1 et solide en Ligue Europa, Tagliafico semble encore parfaitement impliqué. Mais son discours laisse comprendre qu’il réfléchit déjà à la dernière grande aventure de sa carrière.

Un cadre qui pourrait laisser un vide

S’il venait à quitter Lyon l’été prochain, le club perdrait :

un champion du monde

un leader dans le vestiaire

un joueur expérimenté

un cadre apprécié

un titulaire capable d’apporter stabilité et maturité

Une perte loin d’être anodine dans un groupe en reconstruction.