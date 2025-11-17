Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !

OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !
Louis Chrestian
17 novembre 2025

C’est la petite bombe du jour à Lyon. L’un des joueurs les plus expérimentés et respectés du vestiaire, Nicolas Tagliafico, vient de laisser entendre qu’il pourrait quitter l’Olympique Lyonnais dès le prochain mercato d’été. Une annonce qui surprend, tant l’Argentin semblait avoir trouvé un équilibre dans le Rhône… et tant sa prolongation avait été saluée comme l’un des coups réussis du club cet été.

Tagliafico, la bonne surprise de l’été dernier

Il y a quelques mois, l’OL retenait son souffle. En fin de contrat, Nicolas Tagliafico avait le champ libre pour s’engager où il le souhaitait, sans indemnité. De nombreux clubs s’étaient positionnés. Pourtant, à la surprise générale, le champion du monde argentin avait refusé toutes les sollicitations pour signer deux années supplémentaires avec Lyon.

Un acte fort, un engagement salué par tout un club, alors en pleine turbulence sportive et économique.
Depuis, à 33 ans, Tagliafico rend de fiers services à Paulo Fonseca. Pas forcément titulaire indiscutable, mais un cadre fiable, régulier, exemplaire.

Le joueur confirme une clause de départ

Mais voilà que dans un entretien accordé au média espagnol AS, Tagliafico vient de jeter un froid sur son avenir à Lyon. Il confirme qu’une clause a été intégrée à sa prolongation, lui permettant de partir dès l’été prochain en cas d’offre satisfaisante.

Ses mots sont limpides :

« Honnêtement, je ne ferme aucune porte. Jouer en Liga ? Pourquoi pas. J’ai un contrat jusqu’en 2027 mais j’ai une option pour partir après la Coupe du Monde. Le club sait déjà que si je reçois une offre et que je souhaite partir, ils sont ouverts. »

Une déclaration qui ressemble clairement à un préambule de départ.

L’OL déjà prêt à tourner la page ?

Les dirigeants lyonnais ne tomberont pas des nues. Tagliafico l’assure : tout a été anticipé. Le club est au courant de ses envies, de ses possibilités, et ne lui mettra aucun frein si un projet séduisant se présente.

Un accord tacite existe :

  • Si une offre arrive
  • Si Tagliafico souhaite partir
  • Alors l’OL ne s’y opposera pas

Un scénario qui pourrait devenir réalité dès l’été 2026, voire même plus tôt si la situation évolue.

Un joueur heureux… mais lucide

Malgré cette ouverture, l’Argentin ne donne pas l’impression d’être pressé. Mieux encore, il assure n’avoir aucun regret sur sa prolongation, malgré les moyens financiers réduits du club.

« J’ai senti que c’était le bon moment pour rester à Lyon, aider le club. Je pense que c’était la bonne décision. L’équipe est meilleure que l’année dernière. »

Avec un OL revenu à la 7e place en Ligue 1 et solide en Ligue Europa, Tagliafico semble encore parfaitement impliqué. Mais son discours laisse comprendre qu’il réfléchit déjà à la dernière grande aventure de sa carrière.

Un cadre qui pourrait laisser un vide

S’il venait à quitter Lyon l’été prochain, le club perdrait :

  • un champion du monde
  • un leader dans le vestiaire
  • un joueur expérimenté
  • un cadre apprécié
  • un titulaire capable d’apporter stabilité et maturité

Une perte loin d’être anodine dans un groupe en reconstruction.

MercatoOL
#A la une#DÉCLARATIONS#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
ASSE...

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?

Par Louis Chrestian
OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !
Mercato...

OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !

Par Louis Chrestian
PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !
Mercato...

PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !

Par Louis Chrestian
L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?
FC Nantes...

L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?

Par Louis Chrestian
OL : Endrick est à Paris !
OL...

OL : Endrick est à Paris !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !
FC Nantes...

FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !

Par Louis Chrestian
Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !
ASSE...

Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?
Mercato...

Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?

Par Louis Chrestian
ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !
ASSE...

ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !

Par Louis Chrestian
PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…
Equipe de France...

PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…

Par Louis Chrestian
Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !
LOSC...

Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !

Par Louis Chrestian
OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !
Ligue 1...

OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?

Par William Tertrin
ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !
ASSE...

ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : la nouvelle tête déjantée de Yamal fait exploser les réseaux !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : la lessive pourrait continuer cet hiver, une victime déjà identifiée ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation
Mercato...

RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation

Par William Tertrin
Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial
Equipe de France...

Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial

Par William Tertrin
PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE
ASSE...

PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Ligue 1...

OL : une grosse annonce est tombée, les supporters peuvent jubiler

Par William Tertrin
L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?
Mercato...

L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?

Par Louis Chrestian
Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan
Equipe de France...

Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet