ASSE : après la déroute contre Troyes, les Verts ont pris une nouvelle grosse claque

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’OL, après sa victoire contre Auxerre, s’est offert un symbole énorme dans sa rivalité avec l’ASSE, qui vient de prendre une claque contre Troyes en Ligue 2.

C’est un moment symbolique dans l’histoire du football français. Avec sa victoire contre Auxerre ce samedi (3-2), l’OL vient de dépasser l’ASSE au nombre total de victoires en Ligue 1, une première depuis la création du club lyonnais en 1950.

Selon le compte Stats Foot, l’OL totalise désormais 1070 victoires, contre 1069 pour l’ASSE, mettant fin à une domination stéphanoise qui durait depuis des décennies sur ce registre précis. Un coup dur pour des Verts sonnés par la claque prise contre Troyes ce samedi soir (0-3).

La rivalité entre Lyon et Saint-Étienne est considérée comme l’une des plus fortes du football hexagonal, si ce n’est la plus chaude. Les deux clubs, distants d’à peine une cinquantaine de kilomètres, incarnent depuis toujours un affrontement identitaire et sportif majeur.

Historiquement, l’ASSE a longtemps dominé le football français, notamment entre les années 1960 et 1980, période durant laquelle les Verts ont construit leur légende nationale.

Mais depuis le début des années 2000, l’Olympique Lyonnais a progressivement inversé la tendance, porté par une dynamique sportive exceptionnelle, marquée notamment par ses 7 titres consécutifs de champion de France entre 2002 et 2008.

Un symbole fort plus qu’un simple chiffre

Le passage symbolique de l’OL devant l’ASSE en nombre de victoires en Ligue 1 n’est pas anodin. Il illustre un changement profond dans l’équilibre historique entre les deux clubs.

Si Saint-Étienne conserve encore un riche palmarès global, notamment avec ses 10 titres de champion de France, Lyon s’impose comme un acteur majeur de la régularité au plus haut niveau.

Cette bascule statistique confirme surtout la continuité du projet lyonnais sur la durée, avec une présence stable en Ligue 1 depuis plusieurs décennies, tandis que l’ASSE a connu 3 saisons en Ligue 2 sur les 4 derniers exercices.

Une page d’histoire en train de s’écrire

Ce dépassement symbolique confirme une chose : l’histoire du football français n’est jamais figée. Entre héritage, cycles sportifs et dynamiques de clubs, les équilibres évoluent constamment.

L’OL écrit ainsi une nouvelle ligne de son histoire, en prenant un léger avantage dans une statistique hautement symbolique face à son rival historique.