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FRANCE

ASSE : les Verts se font humilier par Troyes et perdent deux titulaires

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 22:02
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L’ASSE a lourdement chuté à domicile face à Troyes (0-3), ce samedi à Geoffroy-Guichard, lors de la 32e journée de Ligue 2. Une défaite très coûteuse pour les Verts dans la course à la montée.

Après une première mi-temps plutôt équilibrée malgré plusieurs occasions stéphanoises et un but refusé, les Verts ont fini par craquer au retour des vestiaires. Troyes a ouvert le score à la 53e minute avant de dominer progressivement les débats.

L’ASSE a ensuite subi les vagues troyennes, sans parvenir à réagir efficacement, malgré quelques situations dangereuses et une barre transversale de Stassin en fin de match. En toute fin de rencontre, les erreurs défensives ont été payées cash avec deux nouveaux buts encaissés (88e et 90e+6), dont le 0-2 assez cocasse et surtout honteux pour Larsonneur, qui a fait n’importe quoi sur la frappe de loin de Bentayeb.

De leur côté, Chico Lamba et Zuriko Davitashvili ont tous les deux vécu une soirée compliquée. Pour Lamba, titularisé en défense en remplacement de Julien Le Cardinal, le match a été de courte durée. Touché en cours de rencontre, il a dû quitter ses partenaires à l’heure de jeu, obligeant le staff stéphanois à réajuster rapidement l’arrière-garde.

Davitashvili a lui aussi été contraint de sortir prématurément. Blessé en début de match, il a cédé sa place dès la 16e minute. Son absence a rapidement pesé sur le jeu offensif stéphanois, tant il est habituellement un élément capable d’apporter de la percussion et de la créativité dans les derniers mètres.

Avec ce succès, l’ESTAC valide officiellement sa montée en Ligue 1. De son côté, l’ASSE voit ses chances de montée directe s’éloigner et n’a désormais plus totalement son destin en main. Triste soirée…

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