FC Nantes : deux bonnes nouvelles mais un énorme coup dur à craindre face à l’OM

Le groupe du FC Nantes pour recevoir l’OM.

Ce samedi à 15 heures, le FC Nantes reçoit l’OM à la Beaujoire dans un week-end qui pourrait officialiser la descente des Canaris. Le groupe de Vahid Halilhodžić vient juste d’être publié, et comme attendu, Dehmaine Tabibou est suspendu, tandis que Fabien Centonze, Kelvin Amian et Tylel Tati sont absents aussi. De plus, comme l’ajoute Ouest-France, le gardien Anthony Lopes est plus incertain que jamais (pouce) et pourrait être remplacé par Patrik Carlgren. Deux bonnes nouvelles toutefois : Ali Yousuf et Frédéric Guilbert sont présents dans le groupe malgré les inquiétudes. En revanche, Bahmed Deuff, pressenti titulaire, est forfait de dernière minute.

Le groupe du FC Nantes

Bonelli, Carlgren, Lopes – Acapandie, Ali Yousuf, Awaziem, Cozza, Doucouré, Guilbert, Machado, Radakovic – Cabella, Coquelin, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko – Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed.