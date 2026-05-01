OM : le clash entre Beye et Abdelli a connu un rebond très surprenant

Ce samedi, l’OM se rend au FC Nantes pour une rencontre importante de Ligue 1, mais un nom manque à l’appel : celui de Himad Abdelli.

Selon les informations révélées par La Minute OM, le milieu de terrain international algérien ne figure pas dans le groupe retenu pour ce déplacement. Une absence qui fait réagir, d’autant que le joueur traverse une période délicate dans la hiérarchie marseillaise.

Une décision surprenante après les propos de Beye…

Le joueur aurait quitté la Commanderie en voiture, sans rejoindre le reste de l’effectif marseillais, un détail qui alimente les interrogations sur sa situation interne.

Déjà en difficulté sur le plan sportif depuis son arrivée à l’OM, Abdelli voit son temps de jeu et son rôle dans l’équipe se réduire, dans un contexte où la concurrence au milieu de terrain reste particulièrement forte. De plus, son gros clash avec Habib Beye après le match contre Nice doit aussi pencher dans la balance. Pourtant, le coach marseillais a clairement indiqué en conférence de presse que les rumeurs sorties il y a quelques jours étaient des mensonges…

L’absence d’Abdelli pour ce déplacement à Nantes s’inscrit dans une période globalement agitée pour l’effectif olympien. Le club phocéen cherche encore de la stabilité dans ses résultats et dans la gestion de son effectif, alors que la lutte pour accrocher le podium s’annonce plus serrée que jamais.

Une situation à surveiller de près

Il faudra désormais attendre le groupe publié par l’OM samedi matin pour officialiser cette nouvelle. Ce qui est certain, c’est que ce type d’épisode ne passe jamais inaperçu dans un club comme Marseille, où la pression médiatique et sportive est permanente.

La suite dépendra désormais de l’évolution de sa situation dans les prochaines semaines, alors que la saison entre dans une phase décisive.