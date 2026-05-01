La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’OM a enregistré la première signature pilotée par Stéphane Richard. L’Europe, dont Chelsea, reste le bec dans l’eau.

L’OM tient peut-être l’un des grands visages de son avenir. Alors que plusieurs clubs européens tentaient de le convaincre de quitter Marseille, Saïd Remadnia a finalement choisi de poursuivre son aventure avec son club formateur. Selon RMC Sport, le milieu offensif de 17 ans, considéré comme l’un des plus gros potentiels du centre de formation olympien, a signé un contrat de stagiaire avec l’Olympique de Marseille, une excellente nouvelle pour les dirigeants phocéens.

Remania en contrat pro à l’OM

Ces dernières semaines, la concurrence s’était pourtant intensifiée autour du jeune talent. Des formations étrangères, et notamment Chelsea, avaient clairement manifesté leur intérêt. Le club londonien poussait fortement pour attirer l’international tunisien U20, preuve de la cote grandissante du joueur sur la scène européenne. Mais malgré ces sollicitations prestigieuses, Remadnia a préféré miser sur la continuité à l’OM.

Un choix qui n’est pas anodin dans le contexte actuel du club. Malgré certaines zones d’incertitude en interne, la formation olympienne continue de progresser et d’envoyer des signaux positifs à ses jeunes talents. Ces derniers mois, plusieurs éléments issus du centre ont pu intégrer plus régulièrement le groupe professionnel, renforçant l’idée d’une véritable passerelle entre les équipes de jeunes et l’effectif de Roberto De Zerbi. C’est précisément ce projet qui aurait convaincu Remadnia de rester.

Un joli pied-de-nez à Chelsea

Polyvalent, capable d’évoluer comme ailier ou milieu offensif, le natif de Marseille est vu comme un joueur à fort potentiel technique et créatif. Son nouveau contrat pourrait d’ailleurs déboucher plus tard sur une signature professionnelle, selon certaines conditions liées notamment à son temps de jeu et à son évolution sportive. Avant d’intégrer le centre de formation de l’OM, Saïd Remadnia avait déjà effectué ses classes dans plusieurs clubs de la région, notamment à l’Olympique Rovenain et au SC Bel Air. Une progression régulière qui l’a conduit à devenir l’un des éléments majeurs de sa génération au sein du club marseillais.

Cette saison, le jeune offensif a disputé 14 rencontres avec les U19 nationaux de l’OM pour 3 buts inscrits. Il s’est également illustré sur la scène européenne avec 7 matchs de Youth League, ponctués par 2 buts et une passe décisive. Des performances qui n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs étrangers. Sur le plan international, Remadnia possède aussi un profil particulier. Passé par les équipes de France U17, avec 2 sélections et un but inscrit, il évolue désormais avec les U20 de la Tunisie. Une trajectoire qui confirme encore un peu plus le potentiel du jeune Marseillais. En conservant Saïd Remadnia, l’OM réalise donc un joli coup sur le marché des jeunes talents. Et dans une période où Marseille cherche à reconstruire une identité forte autour de ses joueurs formés au club, cette signature ressemble clairement à un signal très positif pour l’avenir.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)