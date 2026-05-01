Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Si Thorgan Hazard pourrait faire figure de première recrue estivale du RC Lens, Jean-Louis Leca a bien avancé un deuxième gros coup au mercato.

Le RC Lens prépare déjà un très gros coup pour son mercato estival. Alors que l’avenir de plusieurs cadres reste encore flou, le club artésien peut déjà se réjouir d’un renfort de poids pour la saison prochaine. Prêté cette année au SCO d’Angers, Hervé Koffi va bel et bien effectuer son retour chez les Sang et Or cet été. Comme expliqué plus tôt ce matin, cette décision désormais actée pourrait offrir au RC Lens l’un des gardiens les plus performants du championnat. Voire le plus…

Koffi, meilleur gardien de L1 selon Data’Scout

Si le dossier Robin Risser reste encore ouvert, Jean-Louis Leca a lui déjà avancé un dossier majeur en récupérant un portier qui affole les statistiques en Ligue 1. Et les chiffres publiés par Data’Scout sont particulièrement impressionnants. Selon l’étude réalisée sur les gardiens ayant disputé plus de 2 000 minutes cette saison en Ligue 1, Hervé Koffi apparaît tout simplement comme le numéro un du championnat en termes de performance globale. Une énorme surprise pour beaucoup d’observateurs.

« Personne ou presque ne l’avait vu venir. Hervé Koffi, 29 ans, s’est imposé comme le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison selon les données Data’Scout, avec un indice de performance de 87 », expliquent ainsi nos confrères. Les statistiques du gardien prêté à Angers parlent d’elles-mêmes. Koffi affiche notamment un taux d’arrêts classé dans le percentile 98, des buts évités très largement supérieurs aux attentes (percentile 97) ainsi qu’un ratio buts évités/xG subis évalué à 96. En clair, le portier burkinabé surperforme massivement malgré la pression constante subie dans une équipe angevine souvent en difficulté cette saison.

L’ASSE surveille toujours le dossier

Toujours selon Data’Scout, Hervé Koffi se classe également numéro un de Ligue 1 dans les catégories « Gardien Moderne » et « Gardien Stoppeur ». Un profil particulièrement apprécié pour sa capacité à sauver des points à lui seul. Sa principale limite reste toutefois sa qualité de relance. Le gardien participe moins au jeu que certains profils plus modernes, avec peu de passes tentées vers l’avant et un volume de ballons touchés relativement faible.

Mais dans un contexte compliqué à Angers, sa mission était avant tout défensive. Et sur ce point, il a répondu présent mieux que personne. Estimé à environ 3 millions d’euros sur le marché, Koffi ne sera pas bradé et représente aujourd’hui une opportunité très intéressante pour le RC Lens. Son retour pourrait même totalement redistribuer les cartes dans la hiérarchie des gardiens la saison prochaine. Du côté de l’ASSE également, son profil reste observé avec attention.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

02/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France