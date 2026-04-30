RC Lens : un énorme scandale fait hurler les supporters lensois

Ce jeudi, la publication des nommés pour le trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1 a immédiatement fait réagir. Parmi les jeunes talents retenus cette saison : Barco, Bouaddi, Doué, Neves et Zaire-Emery, un nom manque cruellement aux yeux des supporters du RC Lens : Ismaëlo Ganiou.

Une absence jugée incompréhensible par une partie du public lensois, qui dénonce une véritable injustice sportive.

Une génération dorée… mais un oubli qui passe mal

La liste officielle met pourtant en avant une génération extrêmement prometteuse du championnat français. On y retrouve notamment Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery, déjà installés parmi les références de la Ligue 1, ainsi que João Neves ou encore les jeunes talents d’autres clubs.

Mais du côté lensois, l’incompréhension est totale. Ismaëlo Ganiou, défenseur central de 21 ans et formé au club artésien, s’est imposé progressivement comme un taulier dans cette défense lensoise après la grave blessure de Gradit.

Le RC Lens s’estime lésé

Dans l’environnement du RC Lens et sur les réseaux sociaux, cette absence est logiquement perçue comme un manque de reconnaissance.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas faites attendre, et les supporters sang et or, mais pas que, ont fait part de leur incompréhension.

La comparaison avec les autres nommés alimente encore davantage la frustration : pour eux, les performances de Ganiou cette saison auraient mérité au minimum une nomination. À cela s’ajoute également la frustration de ne pas voir Sangaré nommé pour remporter le titre de meilleur joueur.

Une frustration symptomatique d’un débat plus large

Au-delà du cas individuel, cette polémique relance un débat récurrent autour des Trophées UNFP : la difficulté à représenter équitablement tous les clubs de Ligue 1 dans les distinctions individuelles.

Si la liste des nommés reste prestigieuse, elle n’échappe jamais totalement aux discussions et aux contestations, surtout dans les clubs où la formation et les jeunes joueurs occupent une place centrale comme au RC Lens. À côté de ça, Robin Risser a été nommé pour le prix de meilleur gardien, Florian Thauvin pour celui de meilleur joueur, tandis que Pierre Sage est en lice pour le trophée de meilleur entraîneur.