Invité à commenter la nouvelle prestation XXL d’Ismaëlo Ganiou samedi, lors de Lens-Rennes (3-1), Pierre Ménès a assuré que le jeune défenseur central serait vendu aussi cher que le Rennais Jérémy Jacquet.

Le match à Marseille (1-3), le 24 janvier, demeure pour le moment le seul accroc de la carrière d’Ismaël Ganiou chez les professionnels. En 13 rencontres, le jeune défenseur central du RC Lens a décroché la victoire à 12 reprises. A chaque fois en produisant des performances de choix. Samedi dernier, contre le Stade Rennais (3-1), il a été encore une fois impressionnant. Cela n’a pas échappé à Pierre Ménès qui, en réponse à un supporter, estime que le jeune Sang et Or sera vendu au moins aussi cher que le Rennais Jérémy Jacquet (72 M€ à Liverpool) dans les années à venir…

« Lens a mis pas mal de fric au coffre avec Ganiou »

« J’ai été impressionné par la performance de Ganiou contre Rennes. Faire confiance aux jeunes quand c’est évident, ce n’est pas très compliqué. Il ne faut pas oublier que les entraîneurs ont les joueurs sous les yeux chaque jour à l’entraînement. J’ai comme dans l’idée que Gagniou est supérieur aux autres, même lors des séances à La Gaillette. C’est donc normal mais je tiens à souligner que si Rennes a vendu Jacquet pour 72 M€, Lens a mis pas mal de fric au coffre avec Ganiou. »

Vendre un défenseur central au prix fort, ça va devenir une belle habitude au Racing Club de Lens, puisqu’on se souvient qu’Abdukodir Khusanov a été vendu pour 40 M€ à Manchester City il y a un an. Il reste juste à espérer qu’Ismaëlo Ganiou restera un peu plus longtemps en Artois que l’Ouzbek (18 mois).