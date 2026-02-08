RC Lens : un titulaire de Sage a lâché une info majeure sur son futur

Auteur d’une nouvelle prestation remarquable avec le RC Lens face à Rennes, le jeune défenseur de 20 ans Ismaëlo Ganiou ne cache plus ses ambitions : il souhaite désormais représenter l’équipe de France espoirs sur la scène internationale.

Une ascension fulgurante en Ligue 1

Né à Lille et formé notamment au RC Lens, Ganiou s’est imposé comme une révélation cette saison en Ligue 1, profitant de la blessure de Gradit pour enchaîner les titularisations et contribuant offensivement avec un but face à Toulouse, ou encore une avant-dernière passe sur le but d’Aguilar contre le SRFC. Sa progression constante sous les ordres de Pierre Sage lui vaut désormais d’être l’un des jeunes défenseurs les plus observés du championnat.

Écarté de la sélection burkinabè

Bien qu’il ait honoré sa première sélection avec le Burkina Faso en juin 2025 contre le Zimbabwe, Ganiou n’a pas été retenu pour la CAN 2025, une absence qui a surpris de nombreux observateurs et supporters. Le sélectionneur Brama Traoré avait justifié ce choix tactique en privilégiant l’expérience d’autres cadres pour la compétition continentale.

Cette décision a été un tournant pour le jeune défenseur, qui semble désormais ouvert à un nouveau projet international.

Un choix ambitieux : les Espoirs en ligne de mire

À l’issue de la large victoire de Lens face à Rennes (3‑1), Ganiou a clairement indiqué qu’il visait désormais une convocation avec l’équipe de France Espoirs. Il a expliqué qu’un tel objectif faisait partie de ses ambitions personnelles, montrant qu’il souhaite se donner toutes les chances de franchir ce cap d’ici la fin de la saison.

Cette démarche n’est pas surprenante étant donné que le défenseur est éligible pour la France, pays de sa naissance. Choisir les Bleuets lui permettrait de jouer au plus haut niveau des sélections jeunes et de se positionner pour une future intégration en équipe A si ses performances continuent de convaincre.

Un avenir international à écrire

L’option de jouer pour l’équipe de France Espoirs représenterait un changement majeur dans la carrière de Ganiou. Si cette ambition se concrétise, elle marquerait un tournant dans son parcours international, après une première expérience avec les Étalons.

Pour l’instant, rien n’est encore officiel du côté de la Fédération Française de Football, mais le message du joueur est clair : il veut saisir toutes les opportunités pour atteindre le niveau qu’il estime digne de son talent.