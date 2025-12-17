À LA UNE DU 17 DéC 2025
RC Lens : Ganiou dévoile le secret ayant conduit à sa récompense

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 19:29
Ismaëlo Ganiou lors du match entre le RC Lens et le FC Nantes.
Désigné Pépite du mois de novembre en Ligue 1, le défenseur du RC Lens Ismaëlo Ganiou a révélé faire un gros travail sur la gestion des émotions !

Ce mercredi, Ismaëlo Ganiou a été élu Pépite du moins de novembre par la Ligue. Hasard ou coïncidence, le jeune défenseur du RC Lens était présent en conférence de presse quelques minutes plus tôt, pour évoquer le match de Coupe de France de ce week-end. Il en a profité pour faire des révélations sur sa préparation invisible, confiant qu’il était suivi pour apprendre à gérer ses émotions.

« Je travaille sur la gestion des émotions »

« Je travaille sur la gestion des émotions. C’est-à-dire que j’arrive un peu à me canaliser, à m’adapter aussi à un niveau au-dessus. Parce que c’est quelque chose que je n’avais jamais fait encore, évoluer en Ligue 1. Donc surtout sur la gestion des émotions, jouer simple. On évoque tout ça avec les retours vidéo, pour pouvoir regarder les matches, les erreurs que j’ai pu faire. Je pense que c’est comme ça qu’on progresse le plus. J’ai aussi le staff qui m’entoure très bien, qui me donne beaucoup de conseils et qui m’aide à progresser. »

Ganiou a également évoqué sa fierté de jouer dans son club formateur : « Franchement, c’est un très grand plaisir. Parce qu’on est des enfants du club. Et on a toujours rêvé de pouvoir intégrer l’effectif de Lens, de pouvoir faire nos premiers pas en pro. Et là, on commence à toucher cet objectif. C’est vrai que cette année, on fait beaucoup confiance aux jeunes. On nous met dans de très bonnes conditions pour pouvoir progresser et continuer à toucher nos rêves. On est mis en confiance par le staff. On sent qu’on a une carte à jouer. Et quand on sent qu’on a la confiance de tout un staff, ça nous aide aussi à performer, parce qu’on sait qu’on peut compter sur nous à tout moment.

