En plus de Florian Thauvin, élu joueur de L1 du mois de novembre, le jeune défenseur du RC Lens Ismaëlo Ganiou a été sacré pépite du championnat pour la même période.

A l’instar du PSG qui a décroché toutes les récompenses individuelles après avoir remporté tous les trophées en 2025, le RC Lens a fait main basse sur la Ligue 1 en novembre ! Les Sang et Or ont remporté leurs quatre rencontres du mois écoulé (Lorient, Monaco, Strasbourg, Angers), en ont profité pour prendre la tête de la Ligue 1, Florian Thauvin a été sacré meilleur joueur du championnat pour cette période et, à l’instant, c’est Ismaëlo Ganiou qui a été élu Pépite du mois de novembre pour la Ligue 1 !

Depuis qu’il joue, le RCL gagne tout !

Titularisé par Pierre Sage suite à la grave blessure de Jonathan Gradit, le Lillois de naissance a donné la victoire aux Sang et Or dès le premier match de son intérim, contre Strasbourg (1-0) ! Il a ensuite réalisé des performances étincelantes, contribuant largement à la série victorieuse de son équipe. Non seulement le Racing a gagné tous ses matches depuis qu’il est titulaire (4/4) mais il n’a encaissé que deux buts ! Au total, Ismaëlo Ganiou a joué cinq rencontres cette saison et n’a connu que la victoire.

Ce trophée porte aussi l’empreinte des supporters lensois puisque la Pépite du mois est désignée suite à un vote sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, dans les récompenses comme en termes de popularité, rien n’arrête le RC Lens en ce moment !