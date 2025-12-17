À LA UNE DU 17 DéC 2025
[15:00]ASSE : Kilmer Sports vient de mettre la main sur la recrue qui va faire remonter le club en Ligue 1
[14:30]OM : Mercato, arbitrage, Balerdi… le grand déballage de Longoria au Vélodrome ! 
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick a identifié le renfort idéal en défense, Laporta prêt à lui offrir ?  
[13:30]Le PSG subit un affront monumental du FC Barcelone et du Real Madrid… au Qatar !
[13:03]RC Lens – Feignies-Aulnoye : sans Thauvin, Sage lâche des indices sur son onze et affiche des ambitions élevées
[13:00]OM Mercato : après Abline, le FC Nantes met des bâtons dans les roues d’un transfert alléchant !
[12:47]PSG Mercato : Luis Enrique pourrait déloger Risser du RC Lens ! 
[12:45]ASSE, FC Nantes Mercato : revirement de situation positif pour Enzo Bardeli ! 
[12:16]OM Mercato INFO BUT : Benatia vise un guerrier de Ligue 1 pour l’après Balerdi
[11:48]FC Nantes Mercato : Kita bloque un transfert XXL avec le PSG, l’avenir du club en jeu !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens – Feignies-Aulnoye : sans Thauvin, Sage lâche des indices sur son onze et affiche des ambitions élevées

Par Bastien Aubert - 17 Déc 2025, 13:03
💬 Commenter
Pierre Sage en conférence de presse après le match du RC Lens à Angers.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Pierre Sage était présent au RC Lens en conférence de presse à deux jours de la réception de Feignies-Aulnoye, en 32es de finale de la Coupe de France. 

À deux jours de la réception de Feignies-Aulnoye en 32es de finale de la Coupe de France, Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse avec un message clair : le RC Lens prendra ce rendez-vous très au sérieux. 

Thauvin mis au repos

Même sans Florian Thauvin, laissé volontairement au repos, l’entraîneur du RC Lens a commencé à dévoiler les grandes lignes de son onze et a surtout affiché des ambitions très fortes dans une compétition que le club estime devoir enfin conquérir. D’entrée, Sage a fait un point précis sur son effectif et les absents. « Sangaré est à la CAN. Gradit et Chavez sont blessés et Florian Thauvin est au repos. J’ai pris la décision de le laisser au repos. C’est un trentenaire, il a fait deux rassemblements lors des dernières trêves. On a préféré lui laisser une longue période. » Sur le turnover, Sage a tenu à nuancer. « Les joueurs n’ont pas forcément besoin d’être ménagés mais certains ont besoin de jouer. » Un message limpide pour les remplaçants et ceux qui manquent de temps de jeu. Et une première indication concrète est déjà tombée : « C’est Régis Gurtner qui jouera ce match vendredi en Coupe de France dans les buts. » Le portier aura donc sa chance, symbole d’une rotation ciblée mais pas d’un onze bricolé.

« On est ambitieux dans cette compétition »

Au-delà des choix individuels, Pierre Sage a surtout insisté sur l’importance historique de la Coupe de France pour le RC Lens. « On est ambitieux dans cette compétition. Ne pas avoir de trophée est une anomalie, on a la pression de faire en sorte que cette chose évolue. » Un discours fort, presque revendicatif, qui montre que le club ne veut plus seulement être un outsider séduisant, mais un prétendant crédible jusqu’au bout. Face à Feignies-Aulnoye, Sage refuse toute forme de condescendance. « Il est évident que face à une équipe inférieure on a le devoir de gagner. On va tout faire pour gagner ce 32e de finale. » Mais il prévient aussi du danger. « J’ai joué cette équipe l’an dernier en 32e avec mon ancienne équipe. Elle encaisse peu de buts, offensivement elle a des joueurs de qualités dont certains sont formés ici. Ça fera un bon match. »

Du respect pour Feignies-Aulnoye

Le respect pour l’adversaire est réel, presque pédagogique. « J’ai toujours eu beaucoup de respect pour les équipes amateures. C’est toujours important de faire en sorte que la préparation soit similaire à celle d’un match de L1. Il ne faut pas se relâcher. » Une manière de rappeler que les exploits en Coupe de France se construisent aussi dans la rigueur et l’état d’esprit.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot