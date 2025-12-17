RC Lens – Feignies-Aulnoye : sans Thauvin, Sage lâche des indices sur son onze et affiche des ambitions élevées

Pierre Sage était présent au RC Lens en conférence de presse à deux jours de la réception de Feignies-Aulnoye, en 32es de finale de la Coupe de France.

À deux jours de la réception de Feignies-Aulnoye en 32es de finale de la Coupe de France, Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse avec un message clair : le RC Lens prendra ce rendez-vous très au sérieux.

Thauvin mis au repos

Même sans Florian Thauvin, laissé volontairement au repos, l’entraîneur du RC Lens a commencé à dévoiler les grandes lignes de son onze et a surtout affiché des ambitions très fortes dans une compétition que le club estime devoir enfin conquérir. D’entrée, Sage a fait un point précis sur son effectif et les absents. « Sangaré est à la CAN. Gradit et Chavez sont blessés et Florian Thauvin est au repos. J’ai pris la décision de le laisser au repos. C’est un trentenaire, il a fait deux rassemblements lors des dernières trêves. On a préféré lui laisser une longue période. » Sur le turnover, Sage a tenu à nuancer. « Les joueurs n’ont pas forcément besoin d’être ménagés mais certains ont besoin de jouer. » Un message limpide pour les remplaçants et ceux qui manquent de temps de jeu. Et une première indication concrète est déjà tombée : « C’est Régis Gurtner qui jouera ce match vendredi en Coupe de France dans les buts. » Le portier aura donc sa chance, symbole d’une rotation ciblée mais pas d’un onze bricolé.

« On est ambitieux dans cette compétition »

Au-delà des choix individuels, Pierre Sage a surtout insisté sur l’importance historique de la Coupe de France pour le RC Lens. « On est ambitieux dans cette compétition. Ne pas avoir de trophée est une anomalie, on a la pression de faire en sorte que cette chose évolue. » Un discours fort, presque revendicatif, qui montre que le club ne veut plus seulement être un outsider séduisant, mais un prétendant crédible jusqu’au bout. Face à Feignies-Aulnoye, Sage refuse toute forme de condescendance. « Il est évident que face à une équipe inférieure on a le devoir de gagner. On va tout faire pour gagner ce 32e de finale. » Mais il prévient aussi du danger. « J’ai joué cette équipe l’an dernier en 32e avec mon ancienne équipe. Elle encaisse peu de buts, offensivement elle a des joueurs de qualités dont certains sont formés ici. Ça fera un bon match. »

Du respect pour Feignies-Aulnoye

Le respect pour l’adversaire est réel, presque pédagogique. « J’ai toujours eu beaucoup de respect pour les équipes amateures. C’est toujours important de faire en sorte que la préparation soit similaire à celle d’un match de L1. Il ne faut pas se relâcher. » Une manière de rappeler que les exploits en Coupe de France se construisent aussi dans la rigueur et l’état d’esprit.