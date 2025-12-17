À LA UNE DU 17 DéC 2025
PSG Mercato : Luis Enrique pourrait déloger Risser du RC Lens ! 

Par Bastien Aubert - 17 Déc 2025, 12:47
Robin Risser (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Élément moteur de la première partie de saison pleinement réussie du RC Lens, Robin Risser pourrait être l’objet d’une opération à trois bandes du mercato l’éloignant de l’Artois. 

Discret et efficace au RC Lens, Robin Risser se retrouve au beau milieu d’une rumeur qui a pris des proportions immenses en ce début de semaine. C’est même l’information qui agite la presse transalpine en ce milieu de mois de décembre : la succession de Mike Maignan pourrait bien s’écrire avec un accent français. Alors que l’international tricolore arrive à un tournant de son aventure en Lombardie, les dirigeants milanais anticipent déjà l’avenir. 

L’AC Milan a craqué sur Risser

Selon les informations de La Gazzetta Dello Sport, l’AC Milan a coché le nom de Risser sur sa short-list pour pallier un éventuel départ de son portier star à l’issue de l’exercice 2025-2026. Les recruteurs des Rossoneri ont été impressionnés par l’explosion du gardien du RC Lens, qui s’est imposé comme l’un des derniers remparts les plus hermétiques de Ligue 1, multipliant les prestations de haut vol et les clean-sheets décisifs. Son profil correspond parfaitement à l’ADN de jeu recherché par le géant de Serie A en cas de départ de Maignan.

Le PSG a relancé Maignan ces derniers jours

Le gardien tricolore pourrait d’ailleurs voir son avenir délié par… le PSG. La semaine dernière, Ekrem Konur nous a appris que l’ancien portier du LOSC  était de retour dans les radars parisiens en raison de la situation compliquée de Lucas Chevalier. On ne sait pas si le club de la capitale passera à l’action ces prochaines semaines mais si Maignan venait à revenir à Paris à l’issue d’un deal aussi improbable qu’inattendu, l’AC Milan aurait sans doute les moyens de ses ambitions pour déloger Risser du RC Lens. 

