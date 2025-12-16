Leader surprise de Ligue 1 à la trêve hivernale, le RC Lens continue de diviser au sujet d’un thème essentiel : tiendra-t-il le rythme jusqu’à finir champion de France ?

Le RC Lens peut-il finir champion cette saison ? Leader surprise de la Ligue 1 à la trêve hivernale, le club artésien continue de faire débat et de polariser les avis sur sa capacité à tenir jusqu’au bout. Certains observateurs, comme Romain Alessandrini, ne croient pas une seconde à la longévité des Sang et Or en haut du classement. « Ils ne tiendront pas et je suis sûr à 100% que l’OM finira devant eux. On parlait de Strasbourg en début de saison et on voit qu’ils ont lâché », a-t-il glissé sur le plateau de Football Club de Marseille.

Riolo parie sa voiture sur le RC Lens !

Des propos tranchés qui reflètent le scepticisme d’une partie du public et des spécialistes sur la stabilité d’un club qui surprend depuis plusieurs mois. Pour Alessandrini, l’expérience des grandes équipes et la pression d’une lutte pour le titre pourraient finir par peser lourd sur le RC Lens. Pour Daniel Riolo, en revanche, le scénario est tout autre. L’analyste de RMC Sport affiche un optimisme rare et surprenant : « Aujourd’hui, je ne vois pas ce qui pourrait enrayer la mécanique lensoise. Le débat de la première place ne m’intéresse pas, quant au podium, là, je ne suis pas loin de mettre les clés de la bagnole sur la table. »

Le débat ne s’arrête pas là…

Une déclaration choc qui montre que Riolo est prêt à parier gros sur la capacité de Lens à rester compétitif jusqu’au bout de la saison. Les supporters ont été choqués sur les réseaux sociaux d’autant que ses arguments tiennent la route : il insiste sur la qualité collective, la solidité défensive et l’équilibre de l’équipe comme facteurs clés qui pourraient permettre aux Sang et Or de résister à la pression et de continuer à surprendre. Le débat ne s’arrête pas là. Entre scepticisme et confiance aveugle, le RC Lens continue de captiver l’attention et de nourrir les discussions les plus passionnées. Le club artésien devra maintenant confirmer sur le terrain que sa première place n’est pas le fruit du hasard, histoire de faire taire ses derniers détracteurs.