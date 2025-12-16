Si des doutes avaient été émis autour du physique se Rémy Cabella (35 ans), Mathieu Valbuena les a éloignés : l’arrivée au FC Nantes du joueur de l’Olympiakos est imminente. Florian Sotoca (RC Lens), lui, s’éloigne.

Le dossier Rémy Cabella au FC Nantes est en train de basculer dans le concret. Et c’est Mathieu Valbuena qui a dissipé les dernières interrogations autour de l’état physique du joueur de l’Olympiakos. À 35 ans, l’intéressé traîne forcément avec lui son lot de questions. Peu utilisé cette saison en Grèce, l’ancien Montpelliérain et Stéphanois voyait son profil scruté à la loupe, notamment sur le plan physique. Mais pour Valbuena, qui le côtoie au quotidien du côté du Pirée, le doute n’a pas lieu d’être.

« Physiquement, il est affûté »

Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien international français a tenu à remettre les pendules à l’heure : « Il n’a pas trop joué parce que l’équipe est un peu en place. Il était peut-être déçu de ne pas être inscrit pour faire la Ligue des champions, on a tous été surpris, et ça lui a peut-être mis un petit coup au moral. Mais, à chaque fois qu’il jouait, ça restait un joueur inventif. Et, physiquement, il n’a pas eu de blessure, il est affûté, bien, je l’ai vu au quotidien. » Un témoignage fort, presque décisif, qui balaie les craintes nantaises. Cabella n’est pas diminué, Cabella est prêt. Et surtout, Cabella a faim. Ce que confirme encore Valbuena, qui voit dans ce possible transfert un mariage logique entre un joueur en quête de temps de jeu et un club en difficulté : « Nantes vit une première partie de Championnat compliquée. Rémy pourrait apporter une vraie plus-value en termes d’expérience, de qualité technique. Lui, ce qu’il veut, c’est juste jouer, prendre du plaisir, et ce sera un vrai challenge de pouvoir maintenir Nantes. »

Ça freine pour Sotoca

Les discussions avancent d’autant plus sereinement que le FC Nantes peut compter sur un relais de poids en interne à l’Olympiakos. Christian Karembeu, ambassadeur et conseiller stratégique du club grec, connaît parfaitement la maison nantaise et reste très attentif à ce dossier. Un atout relationnel non négligeable pour accélérer les négociations et sécuriser l’arrivée du joueur. Et ce mouvement pourrait n’être qu’un début. En interne, les dirigeants nantais savent que le mercato hivernal sera déterminant pour le maintien. Ouest-France affirme d’ailleurs que la piste menant à Florian Sotoca ne devrait pas aboutir. Si L’Équipe l’avait lancé la rumeur ce week-end, David Phelippeau prévoie que l’attaquant de 35 ans) ne devrait pas quitter le RC Lens pour la Jonelière cet hiver.