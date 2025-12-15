Stade Rennais Mercato : la priorité de l’hiver est connue, c’est le dernier bourreau du FC Nantes !

Alors que son nom est lié à plusieurs autres clubs de Ligue 1 dont l’OM, mais aussi du côté de l’ASSE, Himad Abdelli, qui attise également certaines convoitises à l’étranger, serait la priorité du Stade Rennais pour le prochain Mercato.

Le Mercato hivernal s’annonce déjà bouillant pour Himad Abdelli. Alors que le meneur de jeu d’Angers empile les bonnes prestations, lui qui sort d’un très bon match contre le FC Nantes (4-1), son avenir attire désormais les regards en Ligue 1 et au-delà des frontières. Le nom de l’Algérien, évoqué de longue date du côté de l’ASSE, est revenu ces derniers mois à l’OGC Nice et au Stade Rennais, mais aussi à l’OM où plusieurs consultants et anciens joueurs ont suggéré son nom au duo Longoria-Benatia pour le Mercato de janvier.

Le SRFC vise Abdelli plutôt que Kebbal

Selon Foot Mercato, parmi les prétendants les plus déterminés, le FC Séville, à la peine cette saison en Liga, accentue sa pression pour obtenir la signature du milieu de terrain, dont le contrat au SCO prend fin en juin. Mais le Stade Rennais est également chaud sur le dossier. Et selon Jonathan, suiveur souvent bien informés sur le SRFC, Abdelli est la priorité de l’hiver pour le club breton, devant Ilan Kebbal. À 27 ans, l’international algérien du Paris FC avait glissé il y a quelques jours sur RMC Sport qu’il n’envisageait pas un départ cet hiver. « J’ai toujours dit que le Paris FC était spécial pour moi. J’ai aussi une relation particulière avec le coach Stéphane Gilli. Le choix a été vite fait dès que le club m’a dit qu’il comptait sur moi. Je pense que je serai au Paris FC à 100%! À moins que ce soit le club qui me dise, il faut que tu partes, mais je ne pense pas. Il y a une saison à finir, la première en Ligue 1. »

Et cette saison, le Stade Rennais aimerait donc qu’Abdelli la termine en Bretagne. Il verrait en lui un élément capable d’insuffler une nouvelle dynamique à son effectif. À 26 ans, Abdelli dispose désormais d’une main totalement libre pour orienter son futur, une situation rare pour un joueur de ce calibre et qui pourrait bien faire monter les enchères. Cette ouverture a poussé Angers à tenter une prolongation, sans succès. Tout laisse donc à penser que l’Algérien donnera une nouvelle orientation à sa carrière en 2026. Peut-être même dès cet hiver…