Un supporter de l’ASSE a suggéré que les Verts recrutent Luis Castro pour succéder à Eirik Horneland. Une bonne idée ? Nos journalistes en débattent.

Il a toutes les qualités pour diriger les Verts !

La piste Castro, lancée sur X par un supporter de l’ASSE, est pour moi très intéressante. A mon sens, il n’a manqué qu’une chose à l’entraîneur portugais pour réussir au FC Nantes : de l’argent. Arraché à Dunkerque par les Canaris, il a eu le malheur d’arriver en Loire-Atlantique à un moment où Waldemar Kita a décidé qu’il fallait faire des économies. Non seulement le propriétaire a laissé partir tous les cadres de l’équipe mais, en plus, il ne les a pas remplacés par des joueurs de même niveau. Castro a donc dû se débattre avec un effectif extrêmement limité, d’où un bilan comptable mauvais et son renvoi la semaine dernière.

Mais au-delà de cette expérience ratée, Luis Castro a toutes les qualités pour succéder à Eirik Horneland avec, en premier lieu, des idées de jeu autrement plus recherchées que celles du Norvégien. On s’ennuie ferme en regardant jouer les Verts alors que le Dunkerque de Castro était pétillant. En outre, il a une approche très moderne de son métier, il s’appuie beaucoup sur la vidéo et sur les statistiques, ce qui ne manquera pas de plaire aux dirigeants de Kilmer Sports. Enfin, on l’a vu à Nantes, il est très corporate, ne met pas la pression à sa direction pour recruter et ne rejette pas la faute sur les autres. Dans l’esprit, dans le vécu (il connaît parfaitement la Ligue 2) et dans le jeu, pour moi, ce serait une très bonne idée. »

Raphaël NOUET

« Parle-t-il anglais ? »

« Pour tout dire, quand Raphaël m’a proposé d’ouvrir ce débat, j’étais plutôt sceptique. Luis Castro à l’ASSE ? Mouais… Le Portugais n’a pas réussi au FC Nantes. Mais en même temps, qui pourrait réussir à Nantes en si peu de temps, avec cet effectif et ces dirigeants, ce Mercato qui a vu plusieurs cadres s’en aller l’été dernier et être remplacés par des recrues qui n’ont pas le niveau L1 ?

Luis Castro a des atouts, c’est vrai : il connait la Ligue 2, il a fait une super saison à Dunkerque en 2024-25. C’est aussi un formateur. Et il parle à la fois français et portugais, ce qui faciliterait l’intégration de Chico Lamba et servirait peut-être au très décevant Joao Ferreira. Mais est-ce que Luis Castro parle aussi anglais ? C’est quand même la question, dans un vestiaire où la langue de Shakespeare est quasiment devenue la langue officielle depuis l’arrivée de Kilmer Sports chez des Verts qui s’apprêtent à recruter encore un Anglais pour optimiser la préparation physique. Non, en fait, Castro, je ne sais pas trop. A-t-il l’étoffe ? Et la poigne ?Peut-être qu’il permettrait de faire venir Bardeli, qu’il avait eu à Dunkerque, mais je ne sais pas. Avec cette ASSE qui déçoit tellement, je crois que je suis un peu perdu. Comme Eirik Horneland ! »

Laurent HESS