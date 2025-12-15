À LA UNE DU 15 DéC 2025
[12:04]OM : De Zerbi tacle Balerdi, la raison a fuité
[11:30]Revue de presse : le RC Lens a fait craquer le commentateur de l’OGC Nice, Rosenior s’agace au RC Strasbourg
[10:57]RC Lens : un « monstre » s’est déjà invité parmi les légendes du club
[10:41]ASSE : Gazidis présent pour trancher l’avenir d’Horneland, ça se précise
[10:21]PSG : 200 M€ tombent dans les caisses !
[09:56]OM : en plein match contre Monaco, Mbappé est revenu hanter les Olympiens
[09:37]Vinicius Jr et le Real Madrid hurlent au scandale arbitral… le FC Barcelone aussi !
[09:11]Stade Rennais : 2 stats et le PSG mettent en valeur le travail de Beye
[08:55]Vinicius Jr sauve Xabi Alonso au Real Madrid, Flick a retrouvé son talisman au FC Barcelone
[08:42]FC Nantes : les supporters ont baissé les bras et attendent la Ligue 2
ASSE : Gazidis présent pour trancher l’avenir d’Horneland, ça se précise

Par Raphaël Nouet - 15 Déc 2025, 10:41
Ivan Gazidis avec une écharpe de l'ASSE autour du cou lors du match contre Bastia.
Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, était présent à Saint-Etienne pour assister, entre autres, au match contre Bastia (2-2). Et sans doute prendre une décision concernant l’avenir d’Eirik Horneland.

Dimanche matin, vous avez pu lire l’opinion de notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, concernant le piteux match nul de l’ASSE la veille contre Bastia (2-2). Il notait qu’Ivan Gazidis avait assisté à la rencontre et qu’il avait forcément pris note de la mauvaise prestation stéphanoise, tout comme des sifflets tombés des tribunes de Geoffroy-Guichard au coup de sifflet final. Va-t-il prendre une décision concernant Eirik Horneland, entraîneur qu’il a lui-même choisi il y a un an mais qui n’a pas fait progresser l’équipe durant ce laps de temps ? C’est toute la question.

Gazidis va prendre une décision… mais laquelle ?

Ce lundi, Peuple Vert se pose également cette question. Et pour le média, il ne fait pas de doute que l’ancien dirigeant d’Arsenal et de l’AC Milan est à Saint-Etienne pour trancher la question de l’avenir d’Eirik Horneland. Mais à ce stade, difficile de savoir ce qu’il compte faire. Car si le compte n’y est pas au niveau des points, l’ASSE reste 2e et donc en position de remonter à la fin de la saison. En outre, ce n’est pas dans son tempérament de licencier un homme qu’il a choisi.

Mais côté points négatifs, il y a cette incapacité des Verts à proposer un jeu cohérent, construit, et, plus largement, de nature à leur permettre de dominer la Ligue 2. Une Ligue 2 qu’ils sont sensés survoler vu leurs moyens conséquents. Peuple Vert parle du Norvégien comme du « premier fusible potentiel ». Qui pourrait sauter après le 32e de finale de Coupe de France, dimanche après-midi, face à un OGC Nice qui reste sur neuf matches d’affilée sans victoire…

