🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, était présent à Saint-Etienne pour assister, entre autres, au match contre Bastia (2-2). Et sans doute prendre une décision concernant l’avenir d’Eirik Horneland.

Dimanche matin, vous avez pu lire l’opinion de notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, concernant le piteux match nul de l’ASSE la veille contre Bastia (2-2). Il notait qu’Ivan Gazidis avait assisté à la rencontre et qu’il avait forcément pris note de la mauvaise prestation stéphanoise, tout comme des sifflets tombés des tribunes de Geoffroy-Guichard au coup de sifflet final. Va-t-il prendre une décision concernant Eirik Horneland, entraîneur qu’il a lui-même choisi il y a un an mais qui n’a pas fait progresser l’équipe durant ce laps de temps ? C’est toute la question.

Gazidis va prendre une décision… mais laquelle ?

Ce lundi, Peuple Vert se pose également cette question. Et pour le média, il ne fait pas de doute que l’ancien dirigeant d’Arsenal et de l’AC Milan est à Saint-Etienne pour trancher la question de l’avenir d’Eirik Horneland. Mais à ce stade, difficile de savoir ce qu’il compte faire. Car si le compte n’y est pas au niveau des points, l’ASSE reste 2e et donc en position de remonter à la fin de la saison. En outre, ce n’est pas dans son tempérament de licencier un homme qu’il a choisi.

Mais côté points négatifs, il y a cette incapacité des Verts à proposer un jeu cohérent, construit, et, plus largement, de nature à leur permettre de dominer la Ligue 2. Une Ligue 2 qu’ils sont sensés survoler vu leurs moyens conséquents. Peuple Vert parle du Norvégien comme du « premier fusible potentiel ». Qui pourrait sauter après le 32e de finale de Coupe de France, dimanche après-midi, face à un OGC Nice qui reste sur neuf matches d’affilée sans victoire…