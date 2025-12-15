À LA UNE DU 15 DéC 2025
[10:21]PSG : 200 M€ tombent dans les caisses !
[09:56]OM : en plein match contre Monaco, Mbappé est revenu hanter les Olympiens
[09:37]Vinicius Jr et le Real Madrid hurlent au scandale arbitral… le FC Barcelone aussi !
[09:11]Stade Rennais : 2 stats et le PSG mettent en valeur le travail de Beye
[08:55]Vinicius Jr sauve Xabi Alonso au Real Madrid, Flick a retrouvé son talisman au FC Barcelone
[08:42]FC Nantes : les supporters ont baissé les bras et attendent la Ligue 2
[08:21]OM, RC Lens, OL : ils sont dans l’équipe type de la 16e journée de L1
[08:06]ASSE : Guillou épargne Horneland, pas les joueurs
[07:51]RC Lens : les supporters sang et or se payent le PSG et l’OM
[07:37]Real Madrid : nouvel ultimatum pour Xabi Alonso, le FC Barcelone concerné
ASSE : Guillou épargne Horneland, pas les joueurs

Par Raphaël Nouet - 15 Déc 2025, 08:06
💬 Commenter
Patrick Guillou au micro de beIN lors d'un match de Coupe de France à Cannes.
Dans sa traditionnelle chronique au Progrès, l’ancien défenseur de l’ASSE Patrick Guillou ne s’est pas montré tendre avec les Verts suite à leur nul à domicile contre Bastia (2-2).

Critique quand tout va bien, Patrick Guillou promettait d’être bien acide dans sa chronique du jour au Progrès. Car la prestation de l’ASSE samedi contre Bastia (2-2) a été en dessous de tout. Face à la lanterne rouge décrochée de la Ligue 2, les Verts ont été menés à deux reprises et même s’ils ont eu l’occasion de s’imposer dans les derniers instants, Florian Tardieu manquant un pénalty, leur prestation ne valait pas trois points. Guillou en a bien conscience et titre à boulets rouges sur les joueurs, épargnant Eirik Horneland. Car pour lui, aucun entraîneur ne réaliserait de miracle avec ces Verts…

« Il va falloir, à un moment, arrêter de se la raconter »

« Chaque semaine, c’est cadeau à gogo : erreurs individuelles, alignement grossier, marquage aléatoire, implication défensive catastrophique. Pas de révolte au milieu. Devant, les exploits personnels cachent les évidences. Après un an, l’équipe stagne et même régresse. Pas d’identité. Pas d’automatismes. Manque évident d’idées et de constance. Que ce soit avec Horneland ou avec quelqu’un d’autre, le constat est implacable. La marge de manœuvre du coach est étroite. Comme un saumon de Norvège, il remonte à contre-courant… sans nageoires. »

« Lors des rencontres, ses joueurs perdent le tempo, le fil et l’envie. Certains fantômes ont disparu depuis août (Ekwah). Sur le terrain, aucun plan clair, aucune progression collective et toujours la même passivité. Pas de cœur, pas de fierté, pas de flamme intérieure. Il va falloir, à un moment, arrêter de se la raconter. Même moi, j’ai cru à la belle fable. Depuis un an, on regarde les fondations d’un projet en construction. Le rectangle vert contredit tout ce qui est conceptualisé dans les bureaux. »

