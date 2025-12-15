ASSE : Horneland égratigne un de ses cadres

Après le match nul contre Bastia (2-2), le coach de l’ASSE Eirik Horneland a expliqué qu’il avait décidé de remplacer Mickaël Nadé à la mi-temps parce qu’il n’avait pas apprécié la copie rendue par son défenseur. Une décision et une explication qui peuvent interpeler.

Samedi soir, c’est sous les sifflets du Chaudron que l’ASSE a partagé les points avec Bastia (2-2). Un nouveau résultat qui fait désordre, après la défaite à Dunkerque (0-1). Malgré une 2e place au classement de la Ligue 2, les Verts sont sur une dynamique assez inquiétante : 5 défaites et 1 nul lors des dix dernières journées. Malgré le plus gros budget du championnat, Eirik Horneland est loin du compte comme il l’a admis au micro du diffuseur. « On devrait avoir de meilleures performances et plus de points, a-t-il glissé. On ne peut pas se permettre de donner des buts comme on l’a encore fait ce soir. On marque beaucoup de buts mais mais on en encaisse trop. On souffre trop défensivement. Et sur ce point, peu importe la personne : que ce soit avec moi ou quelqu’un d’autre, il faudra trouver cet équilibre. La clé est là. »

Nadé montré du doigt

Un choix du Norvégien pendant la rencontre a pu surprendre : celui de remplacer Mickaël Nadé par Kévin Pedro à la mi-temps. On pouvait penser que le gaucher était en proie à des soucis physiques, mais il n’en était rien… « On voulait débuter cette seconde période avec un autre défenseur central, a expliqué Horneland. Un défenseur qui pouvait porter la balle un peu plus haut et qui pouvait monter la ligne défensive. Je trouvais qu’il y avait trop de distance entre Maxime (Bernauer) et Mickaël (Nadé) en première période, et que cela profitait un peu trop à Bastia. Ce n’était pas le meilleur jour de Nadé mais ce n’est pas de sa faute si on a fait ce résultat. Lui comme d’autres joueurs ont été un peu en dessous de leur niveau. » Si Nadé n’a pas été exempt de tout reproche sur le 2e but corse, avec une mésentente avec Bernauer, on peut tout de même penser qu’il n’était pas le plus fautif sur l’action. Et que le montrer du doigt est un peu dur alors qu’il est l’un des rares défenseurs à surnager depuis le début de la saison. Horneland avait déjà surpris en chargeant récemment le jeune Pedro pour le but encaissé en Coupe de France face à Quétigny (3-1) alors que c’était surtout Brice Maubleu qui avait raté sa sortie.