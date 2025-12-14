ASSE : Horneland, stop ou encore ?

L’avenir d’Eirik Horneland s’est encore un peu plus assombri hier avec le match nul concédé par l’ASSE contre Bastia (2-2). Le Norvégien doit-il poursuivre ou non sur le banc des Verts ? C’est notre débat, ce dimanche…

J’ai de plus en plus de mal à croire en lui

Eirik Horneland m’inspire de la sympathie depuis son arrivée sur le banc des Verts, même si j’appréciais la personnalité de son prédécesseur Olivier Dall’Oglio. Le Norvégien est déterminé, et c’est un passionné. Mais je trouve qu’il est de plus en plus difficile de la défendre. L’ASSE est 2e de L2 mais c’est un classement en trompe l’oeil. La bonne lecture selon moi, c’est qu’elle compte le même nombre de points que Le Mans, et que sa dynamique actuelle n’est pas bonne du tout (5 défaites lors des 10 derniers matchs). Le nul contre Bastia (2-2) montre à quel point le mal est profond. Les Corses n’avaient pas inscrit le moindre but jusqu’ici loin de Furiani. Ne pas réussir à les battre est honteux, et l’ASSE avait déjà fait honte à ses supporters cinq fois, notamment avec ce 4-0 encaissé à Annecy. Non, je ne vois pas comment on pourrait encore imaginer qu’Horneland puisse y arriver. Son équipe est trop fragile.

Avant Bastia, une R2 et une R3 avaient marqué face à elle. L’ASSE a la 16e défense de L2, alors en L1, je n’ose même pas imaginer ! Collectivement, je ne vois pas les Verts progresser, ni défensivement ni offensivement. Et individuellement, qui progresse dans cette équipe ? Certes, Horneland n’a pas été aidé par les recrues, mais il donne l’impression de foncer tête baissée dans le mur. Et, incapable de se remettre en cause, d’être prêt à mourir avec ses idées. J’aimerais le suivre, parce que le football qu’il nous a vendu à son arrivée est celui que j’aime. Mais chaque week-end ou presque, mes yeux saignent trop en regardant les Verts jouer…

Laurent HESS

Il aurait dû être viré il y a six mois !

Lorsque Kilmer Sports a recruté Eirik Horneland en fin d’année dernière, le Norvégien a été présenté comme un technicien innovant. Mais depuis un an, force est de constater que rien n’a changé chez les Verts. La défense est toujours aussi poreuse, les erreurs individuelles toujours aussi nombreuses, le rythme toujours aussi lent et l’attaque toujours aussi morose. Je veux bien entendre que, la saison dernière, les joueurs n’étaient pas au niveau, qu’ils étaient traumatisés par les fessées de la première partie de saison, etc. Mais quelle est l’excuse aujourd’hui ? Contre Bastia, alors qu’ils sortaient d’une défaite à Dunkerque, les Verts ont joué comme des sénateurs, sans forcer, à l’exception des dernières minutes, quand ils ont compris qu’ils n’allaient pas réussir à battre la lanterne rouge décrochée.

J’avais vraiment été surpris par le discours d’Horneland après la défaite au Red Star (1-2), quand il avait expliqué sans pression qu’il ne comprenait pas pourquoi son équipe était aussi irrégulière. Mais, s’il ne comprend pas, qu’est-ce qu’il fait encore là ? Ce n’est pas son rôle de s’assurer qu’elle fasse preuve de continuité, d’engagement ? Je n’ai aucun doute sur le fait que l’ASSE remontera en L1 en fin de saison mais l’élite, ça se prépare maintenant ! Et avec le Norvégien, les bases ne seront pas solides. Il faut changer et le plus tôt sera le mieux.

Raphaël NOUET