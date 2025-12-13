En quête de certitudes après sa défaite à Dunkerque (0-1), l’ASSE espérait se relancer contre Bastia, lanterne rouge décrochée. Mais elle a été tenue en échec (2-2), ce qui fait que l’avenir d’Eirik Horneland dans le Forez s’inscrit en pointillés.

Avec le match de ce soir, Bastia était dernier de Ligue 2 avec sept petits points, seulement une victoire et surtout dix défaites. Les Corses avaient huit points de retard sur l’avant-dernier et sortait d’un match traumatisant contre le Red Star, arrêté en seconde période après qu’un de leurs supporters ait jeté un fumigène sur un joueur adverse. C’est dire le trou dans lequel il se trouvaient. Nul ne les imaginait prendre un point dans le Chaudron, même leurs fans les plus optimistes. Et pourtant…

Deux énormes erreurs sur les buts encaissés

Le Sporting a arraché un nul sur la pelouse de Saint-Etienne (2-2) au terme d’une partie où il a été copieusement dominé en première période, ce qui ne l’a pas empêché d’inscrire ses deux buts. Les deux ont été consécutifs à de grossières erreurs individuelles des Verts. Sur le premier, inscrit par Sebas à la 19e, Tardieu perd une balle à 25 mètres de ses buts parce qu’aucun partenaire ne lui a parlé. Trouvé à l’entrée de la surface, Sebas trompe Larsonneur d’une frappe croisée du droit. Sur le second, à la 34e, Tomi profite d’une intervention complètement ratée de Bernauer en position de dernier défenseur. L’attaquant bastiais dribble Larsonneur, sorti loin de sa surface, et marque dans le but vide bien qu’il était désaxé.

Une équipe qui réagit plus qu’elle n’agit

Après chaque réalisation corse, l’ASSE a réussi à égaliser par Davitashvili (24e, 81e). Mais cela a confirmé les propos tenus par le consultant de beIN Grégory Paisley dans les colonnes de L’Est Eclair : cette équipe est dans la réaction, pas dans l’action. Alors qu’elle devrait mettre du rythme dès le coup d’envoi, profiter de sa supériorité technique en toute circonstance, elle déploie un jeu qui ronronne. Qui ne surprend pas ses adversaires. Les différences, les Verts les font sur des exploits individuels, trop rarement collectivement. Et ça, c’est le problème d’Eirik Horneland.

Ce soir, Florian Tardieu a eu l’occasion d’offrir la victoire à son équipe, sur pénalty à la 87e. Mais il l’a mal tiré et le gardien corse l’a arrêté. Le milieu de terrain avait poussé un coup de gueule après la défaite contre le Red Star (1-2) début novembre. Il reprochait à ses coéquipiers de ne pas être suffisamment motivés. Six semaines plus tard, les maux stéphanois sont toujours les mêmes. La saison avance et on ne voit aucune amélioration dans le jeu. Avec ce nul, l’ASSE est remontée à la 2e place mais quatre équipes (Le Mans, Reims, Red Star, Dunkerque) sont à trois points. Vu son budget, son histoire et son effectif, elle devrait être loin devant la concurrence. Kilmer Sports va-t-il enfin reconnaître son erreur et mettre un terme à l’expérience Horneland ?