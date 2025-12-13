ASSE Mercato : Kilmer frappe fort avec un renfort surprise venu d’Angleterre

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’AS Saint-Étienne continue d’élargir son horizon et d’asseoir sa modernisation. Avec l’arrivée de Ben Smalley, ancien préparateur physique de Crystal Palace, le club ligérien se dote d’un spécialiste reconnu pour renforcer sa structure médicale et viser, enfin, des standards dignes du haut niveau européen. Un renfort surprise qui fait suite au départ d’Hubert Largeron après 30 ans au club.

Un recrutement clé pour la modernisation du club

Depuis la prise de fonction d’Eirik Horneland, la volonté de professionnaliser chaque département à l’ASSE s’est nettement accélérée. La cellule médicale et la préparation physique n’y échappent pas. Selon Le Progrès, Ben Smalley arrive pour, concrètement, réduire la casse côté infirmerie et installer une culture de performance continue. Le club veut ainsi limiter les blessures, optimiser le processus de retour à la compétition et fournir au staff technique toutes les armes nécessaires à la réussite dans la durée.

Ce choix stratégique confirme la vision à long terme de Kilmer Sport, qui souhaite aujourd’hui bâtir une assise médicale robuste, bien au-delà des habitudes françaises. Et c’est une énorme nouvelle pour Horneland, qui ne cesse de composer avec des blessures à la pelle et un effectif décimé semaine après semaine en Ligue 2.

Un expert anglais aux méthodes innovantes

Le profil de Ben Smalley a convaincu le board stéphanois : il incarne l’expertise de la Premier League et l’expérience acquise dans un environnement aussi exigeant que varié. Passé par Crystal Palace, il a côtoyé des entraîneurs tels que Patrick Vieira, Roy Hodgson ou Oliver Glasner, gérant le suivi physique avec une méthodologie basée sur les données, l’adaptation permanente des charges et la prévention poussée des blessures.

Sa capacité à s’ajuster aux styles les plus divers – du pragmatisme d’un Hodgson au football engagé et flexible d’un Glasner – garantit une intégration rapide dans les plans d’Eirik Horneland. Ce savoir-faire, affiné dans l’élite anglaise, est précieux pour aborder le football moderne, où l’exigence physique et la gestion individualisée priment.

Vers une structure médicale aux standards européens

L’arrivée de Ben Smalley vise un alignement avec les meilleures pratiques du continent : transition plus fluide entre soins et retours sur le terrain, programmes individualisés, suivi précis des antécédents et adaptation aux exigences du calendrier. Ce modèle permet un réel passage de cap dans la gestion quotidienne de l’effectif et prépare le terrain à une performance durable.

Au sein du nouveau staff, Smalley apparaît déjà comme un acteur clé. Sa maîtrise des outils modernes va aider à solidifier un secteur longtemps considéré comme perfectible au club. L’ASSE prend ainsi exemple sur l’organisation des grandes écuries européennes, s’inspirant de ce qui fait la différence sur la durée et cherchant à garantir la continuité et la fiabilité des joueurs.

Avec ce recrutement, Saint-Étienne affirme ses ambitions et mise sur un projet robuste. L’arrivée de Ben Smalley n’est pas seulement une réponse aux urgences du moment, mais s’inscrit dans une vision stratégique et moderne. Une page se tourne : la performance des Verts s’écrit désormais à l’accent britannique, en visant l’exigence européenne et la régularité retrouvée. Toute la dynamique du club en sera impactée, posant les bases d’une évolution profonde et durable.