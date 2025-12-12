ASSE : un groupe décimé mais deux retours confirmés face à Bastia

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le groupe de l’ASSE pour recevoir le SC Bastia ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE reçoit le SC Bastia dans le Chaudron, pour la 17e journée de Ligue 2. Alors que les Verts espéraient surfer sur une dynamique retrouvée, le staff d’Eirik Horneland doit composer avec un groupe fortement diminué, miné par les blessures et les indisponibilités de ses cadres. Un véritable casse-tête à l’heure d’accueillir une formation bastiaise lanterne rouge mais revancharde, avec en toile de fond des enjeux cruciaux pour la suite de la saison.

De nombreux forfaits chez les Verts avant Bastia

Le point presse d’Eirik Horneland, tenu à 48 heures de la rencontre, n’a laissé place à aucune ambiguïté : Saint-Étienne aborde ce choc sans plusieurs éléments majeurs. La liste des absents, déjà inquiétante ces dernières semaines, s’est encore allongée, creusant l’écart entre ambitions et réalité du moment.

Chico Lamba – retour prévu en janvier

– retour prévu en janvier Lassana Traoré – indisponible jusqu’à la nouvelle année

– indisponible jusqu’à la nouvelle année João Ferreira – reprise en janvier espérée

– reprise en janvier espérée Ebenezer Annan – blessé, retour planifié pour janvier

– blessé, retour planifié pour janvier Paul Eymard – touché à l’entraînement, forfait ce weekend

– touché à l’entraînement, forfait ce weekend Joshua Duffus – absent pour tout le mois en cours

– absent pour tout le mois en cours Aïmen Moueffek – sa blessure éloigne le milieu jusqu’après les fêtes

– sa blessure éloigne le milieu jusqu’après les fêtes Djylian N’Guessan – observera les siens depuis la touche en 2025

En plus des traditionnelles blessures, le départ imminent de Dylan Batubinsika à la CAN amenuise encore les options défensives. Le groupe stéphanois apparaît clairement orphelin de plusieurs forces vives, dont certains, comme Moueffek, font figure de régulateurs incontournables au milieu de terrain.

Des retours attendus mais un effectif limité

Si l’infirmerie reste bien garnie, quelques bonnes nouvelles viennent tout de même atténuer la grisaille. Après plusieurs semaines d’absence, Lucas Stassin effectue enfin son retour. L’attaquant n’a plus été vu en compétition avec les Verts depuis début novembre, lors de la victoire à Troyes. Son come-back s’accompagne de celui d’Augustine Boakye, lui aussi longtemps écarté. Deux atouts précieux pour pallier la pénurie offensive du moment.

Côté état de forme, Irvin Cardona a retrouvé le groupe après avoir été malade. Il ne s’est entraîné que la veille du match, ce qui peut interroger sur sa capacité à peser pleinement ce samedi. Même incertitude pour Kévin Pedro, dont l’intégration progressive s’explique par les séquelles physiques du précédent match de la réserve.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Appiah, Bernauer, Maçon, Nadé, Pedro, Stojkovic – El Jamali, Gadegbeku, Jaber, Miladinovic, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Old, Stassin.