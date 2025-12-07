ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant

Kilmer Sports poursuit sa restructuration de l’ASSE. Et c’est cette fois le staff médical qui subit quelques changements.

Les grands changements continuent dans les rangs de l’ASSE. Cet été, de nombreuses arrivées avaient été enregistrées, que ce soit au sein de la cellule de recrutement, à la préparation physique, au marketing ou à la communication. Kilmer Sports place petit à petit ses hommes, avec notamment un nouveau directeur de la performance, un nouveau psychologue, et c’est à présent le staff médical qui va être recomposé.

Hubert Largeron va quitter l’ASSE après 30 ans au club

Comme le révèle Peuple Vert, après près de trente ans passés à L’Etrat, Hubert Largeron, kinésithérapeute du club, a décidé de quitter prochainement ses fonctions. Un départ qui intervient à sa demande, pour des raisons personnelles, et qui a été validé par l’ASSE. Pour succéder à Largeron, les dirigeants de l’ASSE ont décidé de se tourner vers l’INF Clairefontaine et vers Romain Maillé. « Il a déjà évolué avec plusieurs structures du football dont notamment l’équipe de France U20, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais avant qu’il soit à Clairefontaine depuis 2023. Ainsi, il a connu le FC Valence ou le FC Lorient lors de son cursus de formation. Il incarnera donc l’un des nouveaux visages du staff médical. Son arrivée pourrait être suivie par une ou deux autres selon nos informations », révèle Peuple Vert. La réorganisation en cours au sein du staff médical ne devrait pas s’arrêter à ce seul changement. Au fil des années, Hubert Largeron (60 ans) était devenu une figure familière de l’ASSE, un « visage historique » du staff, très apprécié des joueurs.