Annoncé en contacts très avancés, Rémy Cabella (35 ans) devrait rejoindre le FC Nantes cet hiver. Mais des questions se posent déjà sur sa condition physique et sur son investissement.

Après Deiver Machado, le FC Nantes est en train de finaliser l’arrivée d’une deuxième recrue de poids : Rémy Cabella. Parti à l’Olympiakos cet été, à la fin de son contrat avec Lille, le meneur de jeu de 35 ans a très peu joué en Grèce et souhaite revenir en France. Grand connaisseur de la Ligue 1, expérimenté, technique, l’ancien Marseillais et Stéphanois a tout pour plaire. Et pour renforcer un effectif qui manque cruellement de talent. Mais des premières questions se posent le concernant.

« Attention au projet Coquelin… »

La première interroge sur ses blessures. Rémy Cabella a vu ses dernières saisons gâchées par des pépins physiques réguliers. Sur X, l’insider Emmanuel Merceron s’est demandé si le joueur formé à Montpellier n’allait pas faire une Francis Coquelin, recrue de poids des Canaris qui a plus fréquenté l’infirmerie que les terrains jusque-là : « Perso, je pense que techniquement, rien à dire, il va fluidifier, mais alors attention au projet Coquelin… ».

Autre point d’interrogation : l’investissement du joueur. Mais à ce niveau, Merceron se veut optimiste : « Si tu veux te sauver, l’expérience c’est bien, mais surtout, il faut des mecs qui aient envie de sauver le FC Nantes. Les prêts sont forcément moins concernés et les joueurs étrangers qui ne connaissent pas la L1 non plus. Il faut des mecs qui savent ce que représente Nantes ». Rémy Cabella a évolué dans huit clubs différents depuis le début de sa carrière et aucun n’a eu à se plaindre de son investissement, même Krasnodar, où il est resté quasiment trois ans.