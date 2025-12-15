Un sondage réalisé auprès des supporters du FC Nantes montre que ceux-ci ont abandonné tout espoir de bien terminer la saison en cours.

La semaine dernière a été épouvantable pour le FC Nantes. Et elle a visiblement laissé des traces chez ses supporters. Commencée avec la rumeur d’un renvoi de Luis Castro et de son remplacement par Will Still, elle s’est conclue par une lourde défaite à Angers (1-4) avec Ahmed Kantari sur le banc, le Belge ayant finalement repoussé la proposition des Kita. C’est le chaos sur le terrain, le flou sur le banc et le bazar en interne. L’horizon semble bien sombre et un sondage réalisé par l’insider Emmanuel Merceron sur son compte X confirme que les supporters nantais n’y croient plus du tout !

59,5% voient le FCN en « mort clinique »

A la longue question « Suite à la première loupée de Kantari avec le FC Nantes, notamment tactiquement et dans le choix des joueurs, votre avis : faut-il corriger très vite et prendre plus expérimenté ? Attendre de voir ? Croire en lui ? S’en carrer royalement car le club est déjà mort clinique ? », plus de la moitié des votants sur près de 2.000 ont répondu « OSEF, club déjà mort » (59,5%). Un tiers a opté pour un renvoi de Kantari en cas d’élimination de la Coupe de France (32,5%). Ils sont très peu à être prêts à lui laisser du temps (5,9%) et encore moins à croire en lui (2,1%).

La sinistrose s’est installée en Loire-Atlantique et les supporters du FC Nantes donnent le sentiment d’être prêts à accepter une descente en Ligue 2 si cela signifie que Waldemar Kita vende le club. Terrible constat…