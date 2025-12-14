Le choix d’Ahmed Kantari pour succéder à Luis Castro sur le banc du FC Nantes aurait été dicté par les joueurs, et notamment par un Anthony Lopes ayant pris un poids considérable dans le vestiaire.

Lorsqu’Ahmed Kantari a été choisi pour prendre la suite de Luis Castro, de nombreux supporters se sont interrogés sur ce choix. Car l’ancien défenseur n’a connu qu’une expérience sur le banc en tant qu’entraîneur principal, c’était à Valenciennes et ça a été une catastrophe. Mais une source au sein du FC Nantes a expliqué que ce sont les joueurs qui avaient poussé pour que l’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré revienne pour les diriger. Sauf que la plupart des Canaris présents l’an dernier ont quitté le club. En réalité, c’est surtout un joueur qui aurait poussé que Kantari succès à Castro.

Lopes, leader incontesté du vestiaire

Ce joueur, c’est Anthony Lopes. Sur X, un certain John Baltimore a écrit : « En période trouble dans un club sans consistance, un grand nom dans le vestiaire a forcément beaucoup d’influence… Á voir si le brassard valait le canardage hebdomadaire qui se profile ! ». Un suiveur a réagi : « Tu veux dire que Kantari est l’homme de Lopes ? ». Ce à quoi Emmanuel Merceron a répondu par « Oui. L’influence qu’il a pris dans le club en un an est énorme ». Preuve de cette accointance, Anthony Lopes a récupéré le brassard de capitaine à Angers (1-4), alors que Luis Castro se refusait à le donner à un gardien.

Depuis son arrivée il y a un an, Anthony Lopes montre des qualités de leader, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Il est également irréprochable sur le pré et, plus globalement, le meilleur Canari et de loin sur la période. Il n’y a donc rien d’infâmant à ce qu’il soit entendu par sa direction. Mais si le FC Nantes descend en Ligue 2 à la fin de la saison, cela risque de lui retomber dessus…