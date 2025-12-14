Alors que le mercato hivernal s’annonce bouillonnant, le FC Nantes aurait déjà pris la décision de laisser partir deux joueurs inutilisés cet hiver.

Ce dimanche, L’Equipe confirme qu’un grand bouleversement se prépare au FC Nantes. La première partie de saison calamiteuse des Canaris, qui n’ont gagné que deux matches et qui passeront les fêtes dans la zone rouge, a entraîné une prise de conscience chez les Kita. Ceux-ci ont fait passer les finances avant le sportif durant l’intersaison. Ils ont fait payer la note à Luis Castro mais ils savent qu’ils doivent impérativement rectifier le tir cet hiver, sous peine de vivre une nouvelle relégation après celle de 2007 et 2009. Le quotidien sportif assure qu’au moins un joueur par ligne est attendu. Mais il y aura également des départs.

Retour à l’envoyeur pour Camara et Hong

L’Equipe annonce que les prêts d’Amady Camara (Sturm Graz) et Hyun-seok Hong (Mayence) vont être cassés. L’attaquant malien n’a pris part qu’à neuf bouts de match. Il n’a pas réussi à passer devant Youssel El-Arabi et Mostafa Mohamed pour le rôle de titulaire en attaque. Le milieu sud-coréen, lui, a eu sa chance. Il a été titulaire trois fois lors des sept premières journées mais il a tellement peu peser sur le jeu de son équipe que Luis Castro a préféré s’en passer par la suite. Et Ahmed Kantari ne compte de toute évidence pas sur ses services.

Le nouvel entraîneur a relancé Fabien Centonze à Angers et celui-ci l’a remercié en marquant un joli but. L’habituel titulaire du poste de latéral droit, Kelvin Amian, était exceptionnellement à gauche. Mais les deux hommes devraient être placés en concurrence à l’avenir. Ce sera un vrai casse-tête pour Kantari, dépourvu de joueurs de bon niveau à plusieurs postes et qui devra en laisser un sur le banc pour celui d’arrière droit…