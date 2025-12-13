Selon certaines indiscrétions, les Kita auraient compris l’urgence de la situation et décidé de mettre un terme à leur politique d’austérité afin de permettre au FC Nantes de se renforcer en janvier.

Hier, après la déroute à Angers (1-4), Ahmed Kantari a lancé un appel à sa direction : « Il faudra renforcer cette équipe avec des joueurs d’expérience, qui ont de la maturité, qui puissent rassurer les joueurs autour d’eux techniquement pour proposer plus de choses. On ne peut pas donner cette responsabilité de sauver le club aux jeunes. Il faut les accompagner. On ne peut pas les exposer autant ». Selon Ouest-France, le successeur de Luis Castro a été entendu : le FC Nantes va faire des efforts financiers en janvier pour se renforcer.

Fin du plafond salarial

Le quotidien régional explique que les Kita père et fils ont décidé de mettre un terme à la politique de plafonnement salarial qu’ils ont mis en place l’été dernier. Ils ne voulaient plus offre plus de 150.000€ mensuels mais, vu la qualité des joueurs recrutés à ce prix-là, ils ont ouvert les yeux et décidé d’offre des salaires supérieurs. Une bonne nouvelle qui s’accompagne d’une nouvelle : la situation du FC Nantes aurait déjà refroidi des cibles, toujours selon Ouest-France.

C’est donc avec cet handicap d’un projet illisible et d’une équipe à la dérive que la direction va tenter de recruter au moins un défenseur central, deux milieux et un attaquant. Il lui faudra peut-être vendredi un joueur (Abline ou Tati ?) pour dégager une envelopper afin de payer des indemnités conséquentes. Ce qui est sûr, c’est que la tâche ne s’annonce pas aisée. Mais après les dérives de l’été, il faut bien, à un moment, payer les pots cassés. Mieux vaut que ce soit en janvier qu’en juin, après une relégation…