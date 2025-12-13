FC Nantes Mercato : les Kita veulent un autre cadre du RC Lens, ça agace déjà !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

En quête d’une relance urgente, Nantes s’active sur le marché et vise un nouveau cadre du RC Lens. Après avoir recruté Deiver Machado, c’est désormais Florian Sotoca qui pourrait débarquer en urgence chez les Canaris.

Nantes, dos au mur après l’humiliation

La gifle reçue contre Angers (1-4) a fait l’effet d’un électrochoc au FC Nantes. Installé à une précaire 17ᵉ place en Ligue 1, le club de Waldemar Kita et son fils Franck n’ont plus le luxe d’attendre. Leur objectif : injecter immédiatement de l’expérience et du caractère pour éviter la catastrophe. Le mercato d’hiver est désormais la planche de salut espérée par toute une ville qui retient son souffle.

Sotoca, le nouveau pari après l’arrivée de Machado

Après avoir fait venir Deiver Machado en provenance du RC Lens, les dirigeants nantais jettent désormais leur dévolu sur un autre leader lensois : Florian Sotoca. Âgé de 35 ans, l’attaquant au tempérament de guerrier évolue au RC Lens depuis 2019 mais voit son temps de jeu fondre cette saison. Seulement 67 minutes accumulées depuis août, toutes en sortie de banc, un signal d’alerte qui attise la convoitise nantaise et relance les spéculations sur son avenir chez les Sang et Or.

Les supporters s’agacent déjà

La direction nantais veut frapper fort et vite, misant sur le profil d’un joueur reconnu pour sa fiabilité et son mental à toute épreuve. Sotoca, dont la valeur se situe autour de 5 millions d’euros et qui sera libre en juin, coche toutes les cases : expérience du haut niveau, polyvalence sur le front de l’attaque et capacité à encadrer un vestiaire en crise. Pour un effectif en manque de repères et de leaders, l’arrivée d’un tel « cadre » pourrait peser lourd dans la course au maintien.

Mais cette option ne convainc pas tous les Nantais. En effet, le suiveur du club Emmanuel Merceron a partagé sa vive inquiétude sur X : « Exactement ce que je disais hier soir : ça va empiler les mecs de 33, 34, 35 ans. L’excès des Kita habituel. On leur a dit « prenez des joueurs d’expérience », ils foncent tête dans le guidon ». Et il n’est d’ailleurs pas le seul à être dubitatif.

Course contre la montre pour les Kita

Le dossier Sotoca s’annonce comme le feuilleton chaud du mercato nantais. Les Kita veulent éviter de se faire doubler par la concurrence et savent que chaque jour compte. Tous les regards restent braqués sur les négociations et sur le marché des transferts, où Nantes ne peut plus se permettre la moindre erreur. Figure très respectée du vestiaire et des supporters, Sotoca sera peut-être celui qui donnera un second souffle tant attendu à Nantes.