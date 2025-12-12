RC Lens Mercato : Machado inquiète déjà au FC Nantes !

Le FC Nantes a début son Mercato en recrutant Deiver Machado au RC Lens. Mais le latéral gauche colombien va devoir lever certains doutes…

Lundi, le FC Nantes a officialisé le recrutement de Deiver Machado. Le latéral gauche colombien a signé un contrat de deux ans et demi, qui en fera donc un Nantais jusqu’en 2028. Recruté pour environ 500.000€, Machado débarque en tant que joker. C’est peu dire qu’il est très attendu, vu les performances de Nicolas Cozza depuis le début de la saison. Il pourrait même être titularisé dès vendredi pour le mini-derby très important sur la pelouse du SCO d’Angers.

L’ancien lensois s’est montré déterminé à s’imposer rapidement et à apporter sa touche sur le flanc gauche des Canaris : « Je suis prêt. J’ai toujours en tête la Coupe du Monde, jouer avec mon équipe nationale, c’est magique, unique. Pour ça, il faut être compétitif et avoir du temps de jeu. On peut faire des choses intéressantes. J’ai besoin de jouer, c’est une nouvelle aventure. Je suis heureux de rejoindre un club historique. »

Machado pourra-t-il s’adapter tactiquement ?

Machado voit son arrivée comme une opportunité de relancer sa carrière et de montrer toute l’étendue de son talent dans un club en quête de stabilité et de maintien. Mais Telenantes, dans son émission de la semaine, a relevé ce qui pourrait poser problème, via Emmanuel Merceron, son consultant. « Machado, c’est un joueur qui connaît la Ligue 1 mais il n’est pas adapté au système à 4 derrière ». Si Mattis Weber, journaliste à Fun Radio Atlantique, a noté que « le côté gauche du FC Nantes était dépourvu depuis quelque temps », il est évident que le profil de Machado est plus celui d’un piston que d’un pur latéral. Or, contrairement à Toulouse et à Lens, le FC Nantes ne joue pas avec une défense à 5 mais à 4… Machado devrait débuter dès ce soir à Angers.

Sur l’ensemble de sa carrière en Ligue 1 (avec Toulouse + RC Lens) Machado totalise 105 apparitions, pour 9 buts et 8 passes décisives. On notera que ses stats défensives ont baissé cette saison. En moyenne Machado avait un pourcentage de duels gagnés global de 52,2 %. Celui-ci a glissé cette saison à 41,9 %. Pour un défenseur, c’est assez peu…