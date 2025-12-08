ASSE Mercato : une offre impossible à refuser se présente pour Stassin ! 
FC Nantes : priorité pour l'après Castro, Will Still a déjà donné sa réponse aux Kita !

Will Still est libre
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Alors qu’Ouest-France confirme que Will Still est la priorité n°1 pour prendre la succession de Luis Castro sur le banc du FC Nantes, l’ancien coach du RC Lens a donné sa réponse à la famille Kita.

Le futur du banc du FC Nantes s’écrit à grande vitesse. Depuis plusieurs heures, les rumeurs autour de la succession de Luis Castro s’accumulent et mettent la famille Kita sous pression. Ce lundi, Ouest-France confirme que Will Still est désormais la priorité absolue des dirigeants pour prendre les commandes de l’équipe. Âgé de 33 ans, l’ancien coach de Reims et Lens, récemment licencié de Southampton début novembre, se retrouve au centre de toutes les attentions pour relancer un FC Nantes en pleine turbulence.

Le média détaille la situation : « Pour remplacer le technicien lusitanien, Waldemar Kita et son fils Franck ont établi une liste de plusieurs coachs. Selon nos informations, Will Still (33 ans), qui a été licencié début novembre de Southampton et qui est passé par Reims et Lens, est une priorité aux yeux des dirigeants nantais. Le dossier pourrait se décanter dans la journée. Will Still ne serait pas défavorable au défi nantais. »

Le dossier Still décanté dans la journée ?

Cette déclaration est lourde de sens. Non seulement elle confirme l’intérêt du club pour Still, mais elle indique aussi que l’entraîneur belge est ouvert à la proposition. Dans un contexte où le FC Nantes traverse des semaines compliquées sur le terrain, cette ouverture est un signal fort pour les supporters et les décideurs : le plan de succession de Castro peut enfin avancer de manière concrète.

Le choix de Still, s’il se confirme, enverrait également un message clair aux joueurs. La famille Kita cherche un profil capable d’insuffler une nouvelle dynamique rapidement, tout en préparant le club pour le long terme. À 33 ans, Still cumule déjà plusieurs expériences dans le football professionnel et pourrait apporter une vision moderne et ambitieuse au FC Nantes. Pour les Canaris, la semaine qui arrive pourrait être décisive. 

FC Nantes Ligue 1
#A la une#RUMEURS

