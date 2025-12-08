L’avenir de Luis Castro sur le banc du FC Nantes se jouera cette semaine. La famille Kita va tout mettre en oeuvre pour rectifier la coupe des résultats au mercato hivernal.

Ça chauffe très fort au FC Nantes. La semaine qui arrive devrait sceller le sort de Luis Castro, dont le banc vacille plus que jamais. Dans les coulisses, tout s’accélère. Ces dernières heures, l’insider Bouchaïb Hailoui a même lâché une bombe. Pour lui, la messe est dite : Castro est virtuellement éjecté, et les discussions avec Will Still seraient brûlantes.

Cinq joueurs visés au mercato hivernal

Le technicien belge, libre et très apprécié en interne, matcherait parfaitement avec la volonté du FC Nantes de relancer une équipe en perte de repères. Surtout, un détail glissé par l’insider confirme que les dirigeants ont changé de dimension. Selon lui, la famille Kita préparerait un recrutement en quantité dès janvier. Cinq joueurs minimum, un chiffre énorme pour un mercato hivernal généralement calme.

Les Kita survoltés en janvier ?

Les Kita auraient enfin compris les limites actuelles de l’effectif du FC Nantes et veulent corriger le tir très vite, en injectant des profils adaptés, capables de transformer le visage de l’équipe dès la reprise. Selon L’Équipe, un défenseur central, un milieu et un ailier sont déjà visés après l’arrivée déjà actée de Deiver Machado en provenance du RC Lens.