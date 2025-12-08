FC Nantes : Castro éjecté, les Kita ont lancé un mercato encore plus explosif que prévu ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : Castro éjecté, les Kita ont lancé un mercato encore plus explosif que prévu ! 

Waldemar Kita (FC Nantes)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

L’avenir de Luis Castro sur le banc du FC Nantes se jouera cette semaine. La famille Kita va tout mettre en oeuvre pour rectifier la coupe des résultats au mercato hivernal.

Ça chauffe très fort au FC Nantes. La semaine qui arrive devrait sceller le sort de Luis Castro, dont le banc vacille plus que jamais. Dans les coulisses, tout s’accélère. Ces dernières heures, l’insider Bouchaïb Hailoui a même lâché une bombe. Pour lui, la messe est dite : Castro est virtuellement éjecté, et les discussions avec Will Still seraient brûlantes. 

Cinq joueurs visés au mercato hivernal

Le technicien belge, libre et très apprécié en interne, matcherait parfaitement avec la volonté du FC Nantes de relancer une équipe en perte de repères. Surtout, un détail glissé par l’insider confirme que les dirigeants ont changé de dimension. Selon lui, la famille Kita préparerait un recrutement en quantité dès janvier. Cinq joueurs minimum, un chiffre énorme pour un mercato hivernal généralement calme. 

Les Kita survoltés en janvier ?

Les Kita auraient enfin compris les limites actuelles de l’effectif du FC Nantes et veulent corriger le tir très vite, en injectant des profils adaptés, capables de transformer le visage de l’équipe dès la reprise. Selon L’Équipe, un défenseur central, un milieu et un ailier sont déjà visés après l’arrivée déjà actée de Deiver Machado en provenance du RC Lens. 

FC NantesMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro éjecté, les Kita ont lancé un mercato encore plus explosif que prévu ! 

Par Bastien Aubert
Xabi Alonso (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : après le Celta Vigo, Xabi Alonso furax et lâché par son vestiaire ? 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OL : Fonseca fracasse ses joueurs après Lorient, les Gones pètent les plombs ! 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens, PSG, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 15e journée de Ligue 1

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue des champions...

OM : double bonne nouvelle avant l’Union Saint-Gilloise

Par Bastien Aubert
ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte
ASSE...

ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte

Par Laurent Hess
Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène
Liga...

Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène

Par William Tertrin
FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus
Ligue 1...

FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus

Par William Tertrin
ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia
ASSE...

ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia

Par Laurent Hess
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

OGC Nice : Clauss tourné en ridicule après la défaite contre Angers

Par William Tertrin
Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !
FC Barcelone...

Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi
Ligue 1...

PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi

Par William Tertrin
Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !
Bundesliga...

OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !

Par Laurent Hess
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL : la compo de Fonseca pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : l’avenir de Castro est scellé, Will Still très chaud pour le remplacer ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà
Mercato...

RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or
Mercato...

RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or

Par William Tertrin
OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?
Ligue 1...

OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE : un placardisé d’Horneland a ruiné le week-end des Verts

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : en pleine tourmente, Castro reçoit une bonne nouvelle signée par les Kita

Par William Tertrin
OM : Longoria et Benatia sont prévenus, un candidat très motivé veut leur place
Ligue 1...

OM : Longoria et Benatia sont prévenus, un candidat très motivé veut leur place

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet