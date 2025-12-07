FC Nantes Mercato : en pleine tourmente, Castro reçoit une bonne nouvelle signée par les Kita
Luis Castro (FC Nantes)
William Tertrin
7 décembre 2025

Alors que des renforts sont réclamés de toute urgence au FC Nantes, Deiver Machado vient de faire officiellement ses adieux au RC Lens. Les Kita tiennent donc un premier renfort, en attendant de trancher le cas Luis Castro.

Malgré une période difficile au FC Nantes, qui vient de perdre contre Lens, Luis Castro peut se réjouir d’une nouvelle. En effet, Deiver Machado, annoncé avec insistance, vient de faire officiellement ses adieux à Lens sur Instagram.

Il y a quelques jours, Castro s’était montré très prudent et n’avait pas confirmé officiellement la signature : « Tu es sûr de ça, qu’il va venir à Nantes ? Vous connaissez des choses avant moi ! J’ai déjà lu beaucoup de joueurs qui devaient venir. Il est annoncé ? OK, si vous le dites. Je parle d’un joueur une fois qu’il est arrivé ».

Cette perspective arrive à un moment où l’entraîneur vit un contexte très délicat : selon L’Équipe, il se serait progressivement isolé de son entourage professionnel, et ses déclarations en conférence de presse sur l’impact négatif de ses changements tactiques commencent à inquiéter la direction. Même ses propos sur le mercato ont suscité des réactions en interne.

Le message émouvant de Machado

Castro va donc être servi, étant donné que l’arrivée de Machado, un renfort précieux, est acté. À moins que le coach portugais ne soit plus en poste pour accueillir le Colombien. En attendant, l’ancien Lensois arrive dans un contexte très houleux et a donc écrit un message très émouvant sur ses réseaux :

« Aujourd’hui, j’ai dit au revoir au RC Lens, un endroit qui a représenté bien plus que mes quatre années au club. Il est facile de dire oui à un endroit où l’on est heureux, mais je vois la sérénité de ma vie se refléter dans l’un de mes 117 matchs, dont je suis fier.

J’ai grandi en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. J’ai appris de l’équipe, des entraîneurs, du personnel qui travaille sans relâche chaque jour, et des supporters qui vivent et respirent le football avec une passion contagieuse qui donne envie de rester encore un peu.

Lens était ma maison. C’est la routine, l’effort, la joie, et aussi les défis qui m’ont permis de grandir. Tout cela restera à jamais gravé en moi.

Merci de m’avoir accueilli et de m’avoir soutenu à chaque étape. Mes expériences, mes amis et mon cœur ❤️💛 ».

