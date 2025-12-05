FC Nantes Mercato : Les Canaris vont officialiser Machado, le RC Lens vraiment pas gourmand !

Deiver Machado du RC Lens au FC Nantes, c’est imminent. Les détails de l’opération ont filtré…

Pierre Sage l’a confirmé en conférence de presse ce jeudi : Deiver Machado (32 ans) va bel et bien quitter Lens pour rejoindre le FC Nantes, lui qui souhaite retrouver du temps de jeu dans l’optique de participer à la prochaine Coupe du Monde avec la Colombie. L’officialisation de son transfert devrait avoir lieu ce week-end, à en croire Foot Mercato.

Une indemnité de 300 000 € pour Machado

Machado n’avait plus que six mois de contrat et le RC Lens n’a rien fait poyr empêcher son départ. L’indemnité de transfert était estimée à 500 000 € mais elle serait seulement de 300 000 €, auxquels pourrait se glisser un bonus de 100 000 € supplémentaires en cas de maintien du FC Nantes en Ligue 1. Deiver Machado, qui était sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2026, va s’engager pour deux ans et demi en tant que joker et l’annonce du transfert devrait intervenir dès ce week-end, alors que Nantes accueille Lens ce samedi à la Beaujoire. Machado observera la rencontre des tribunes. Sur l’ensemble de sa carrière en Ligue 1 (avec Toulouse + RC Lens) Machado totalise 105 apparitions, pour 9 buts et 8 passes décisives. On notera que ses stats défensives ont baissé cette saison. En moyenne Machado avait un pourcentage de duels gagnés global de 52,2 %. Celui-ci a glissé cette saison à 41,9 %.