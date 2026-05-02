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FC Nantes – OM : les notes du match

Par Fabien Chorlet - 2 Mai 2026, 17:00
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Matthis Abline lors du match entre le FC Nantes et l'OM

Le FC Nantes a dominé ce samedi l’OM (3-0), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1.

C’est un grand coup que le FC Nantes a frappé ce samedi en s’imposant largement face à l’Olympique de Marseille (3-0). Avec cette victoire, les Canaris se relancent dans la course aux barrages en revenant provisoirement à deux points de l’AJ Auxerre, 16e et barragiste. De son côté, l’OM continue de sombrer et semble avoir définitivement dit adieu à la Ligue des Champions.

Les notes du match

FC Nantes : Carlgren (7) – Guilbert (7), Awaziem (6), Cozza (6), Machado (non noté), remplacé par Acapandié (5) – Sissoko (6), Lepenant (7), Kaba (5) – Cabella (7), Ganago (8), Abline (8).

OM : De Lange (5) – Nnadi (2), Balerdi (5), Medina (3), Emerson (3) – Vermeeren (3), Höjbjerg (2) – Greenwood (3), Timber (3), remplacé par Paixao (5), Traoré (2) – Aubameyang (3), remplacé par Lago (4). 

Les tops

Ignatius Ganago (8) : Après un début de match compliqué, l’avant-centre des Canaris est monté en puissance au fil de la rencontre, surtout en seconde période où il est décisif sur les deux premiers buts nantais avec un but et une passe décisive (50e, 58e).

Matthis Abline (8) : Repositionné ailier droit par Vahid Halilhodzic, le meilleur buteur de la saison du FC Nantes a été discret en première période avant d’illuminer le match de son talent par une passe décisive pour Ignatius Ganago (50e) et surtout par un but après un raid solitaires magnifique (58e). 

Johann Lepenant (7) : Dès les premières minutes, l’ancien Lyonnais a répondu présent, brillant dans la récupération et dans ses tâches défensives. 

Frédéric Guilbert (7) : Défensivement, l’ancien Strasbourgeois a bien muselé Hamed Junior Traoré, puis Igor Paixao, et est à l’origine du premier but de son équipe grâce à un bon pressing (50e). 

Patrick Carlgren (7) : Titulaire dans les cages nantaises en l’absence d’Anthony Lopes, blessé au pouce, le Suédois a été impeccable que ce soit face aux attaquants marseillais ou dans les airs. 

Les flops

Tochukwu Nnadi (2) :  Repositionné au poste de latéral droit en l’absence de Timothy Weah et Benjamin Pavard, le Nigérian a connu un calvaire, étant en grandes difficultés dès les premières secondes du match. Cela a été guère mieux en seconde période malgré qu’il ait été replacé dans l’entrejeu par Habib Beye, coupable d’une perte de balle qui amène le second but nantais (54e).

Pierre-Emile Hojbjerg (2) : À l’image de son équipe, le Danois a complètement sombré au fil du match. Trop loin d’Ignatius Ganago sur l’ouverture du score des Canaris (50e), l’ancien joueur de Tottenham n’a jamais réussi à organiser le jeu de son équipe, plombé par un déchet technique trop important.

Hamed Junior Traoré (2) : Inoffensif sur son couloir gauche en première période avant d’être replacé piston droit, l’ancien Auxerrois a surtout dégagé une impression de nonchalance, manquant clairement d’engagement dans tous ses duels.

Pierre-Emerick Aubameyang (3) : L’attaquant gabonais a une nouvelle fois déçu. L’ancien joueur du FC Barcelone et de Chelsea a semblé lourd dans ses mouvements et a buté sur Patrick Carlgren pour sa seule occasion du match (41e). Remplacé dès le retour des vestiaires par Emmanuel Lago (46e). 

Quinten Timber (3) : Averti pour une faute d’anti-jeu sur Rémy Cabella (31e) et coupable notamment d’une perte de balle dans l’entrejeu qui a failli coûter un but à l’OM (36e), le milieu de terrain néerlandais a été méconnaissable, confirmant ces difficultés du moment. Remplacé aussi à la mi-temps par Igor Paixao (46e). 

Par notre correspondant à Nantes, Fabien Chorlet.

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