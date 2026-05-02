FC Nantes : Halilhodzic a trouvé une formule détonnante pour enfoncer l’OM

Le FC Nantes joue une partie de son avenir en Ligue 1 ce samedi face à l’OM. À trois journées de la fin, les Canaris n’ont plus le droit à l’erreur dans la course au maintien, tandis que l’OM vise encore l’Europe.

Nantes dos au mur avant un choc décisif

Actuellement en grande difficulté, Nantes aborde cette 32e journée dans une position critique. Les Jaune et Vert doivent impérativement s’imposer pour garder un espoir de maintien, eux qui restent englués dans la zone rouge avec un retard de 5 points sur le barragiste.

Face à eux, Marseille arrive avec un objectif bien différent : consolider sa place dans la première moitié de tableau et rester en course pour une qualification européenne.

Le contexte promet donc un affrontement tendu à la Beaujoire, où chaque point comptera.

Une incertitude majeure dans les buts nantais

La principale interrogation côté nantais concerne le poste de gardien. Anthony Lopes, touché au pouce à l’entraînement, est très incertain. En cas de forfait, le Suédois Patrik Carlgren devrait être titularisé, une surprise de dernière minute dans un match aussi crucial.

Devant lui, Vahid Halilhodžić devrait maintenir une défense classique avec Guilbert, Yousuf, Cozza et Machado.

Un milieu densifié pour répondre à l’urgence

Conscient de l’enjeu, le technicien nantais devrait opter pour un 4-4-2 renforcé au milieu, selon Ouest-France. Le quatuor Kaba – Coquelin – Sissoko – Lepenant aurait pour mission d’apporter davantage d’impact et de solidité dans l’entrejeu. Un choix tactique fort qui vise à compenser les difficultés récurrentes du FC Nantes cette saison et à mieux rivaliser avec l’intensité marseillaise.

En attaque, le tandem Ganago – Abline devrait être reconduit. Les deux hommes incarneront les principaux espoirs offensifs des Canaris dans un match où l’efficacité sera déterminante.

Un match à très haute pression

Ce Nantes – OM s’annonce donc comme l’un des tournants de la fin de saison. Dans un stade de la Beaujoire qui pourrait exploser une fois de plus, les Canaris joueront peut-être leur dernière carte, avec une relégation en Ligue 2 peut-être actée dès ce week-end.