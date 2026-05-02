RC Lens : Sage va mettre ses menaces à exécutions face à Nice

La compo probable du RC Lens pour son déplacement à Nice ce samedi soir.

Après son coup de gueule retentissant après le match nul à Brest (3-3), Pierre Sage avait laissé planer un doute sur la suite. Le technicien lensois, qui s’était dit « trahi » et « pas respecté » par certains joueurs alignés en première période, avait promis des changements. Ce samedi soir à Nice (21h05), il semble déterminé à passer à l’acte, même s’il a reconnu avoir tapé très fort.

En effet, Sage est revenu sur sa colère froide. Il a assumé une réaction « trop forte » tout en confirmant le message envoyé au groupe : le pacte collectif qui porte le RC Lens depuis le début de saison ne doit pas être rompu. Des joueurs comme Florian Sotoca, Ruben Aguilar ou Wesley Saïd avaient été indirectement pointés du doigt pour leur performance en dessous des attentes.

Un onze type à Lens

Ce soir, le coach devrait donc aligner logiquement une équipe très proche de son onze de référence sur la Côte d’Azur, comme pour rappeler que la confiance se gagne et se mérite sur le terrain. Selon L’Équipe, le onze sera composé de : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap.), Udol – Thauvin, Saint-Maximin, et Édouard.

Adrien Thomasson retrouvera donc le brassard, tandis que le trio offensif Thauvin – Saint-Maximin – Édouard sera chargé de faire mal à la défense niçoise, avec également le retour de Baidoo. Face à un OGC Nice qui sera notamment privé de Wahi, Lens aura l’occasion de montrer que la leçon de Brest a été assimilée. Une victoire permettrait aux Sang et Or de se valider quasi officiellement la Ligue des Champions et de tourner définitivement la page sur cette soirée brestoise.

Pierre Sage l’avait dit sans détour : il ne tolérera plus les relâchements. Ce soir à l’Allianz Riviera, ses choix de composition devraient traduire cette exigence sur le terrain. Les Lensois sont prévenus.