RC Lens Mercato : Leca aurait flashé sur un serial buteur qui a écœuré l’ASSE

Après la rumeur Fashion Sakala ou encore le retour probable de Thorgan Hazard, le RC Lens et son directeur sportif Jean-Louis Leca continuent de scruter le marché des offensifs pour cet été. Selon des informations rapportées par Africafoot, le club artésien s’intéresserait désormais de près à Tawfik Bentayeb, révélation de la saison en Ligue 2 sous les couleurs de l’ESTAC Troyes.

Déjà suivi par plusieurs clubs européens, l’attaquant marocain de 24 ans voit son profil séduire de plus en plus à l’approche du mercato estival. Le RC Lens aurait récemment pris des renseignements concrets sur les conditions d’un éventuel transfert.

Un profil explosif qui attire l’Europe

Auteur d’une saison très remarquée, Bentayeb s’impose comme l’un des attaquants les plus efficaces de Ligue 2. Ses statistiques parlent pour lui : 20 buts et 3 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues. Il a notamment fait très mal à l’ASSE il y a quelques jours en marquant un superbe but lors de la victoire 3-0.

Des performances qui ont rapidement attiré l’attention de clubs étrangers. Avant Lens, Schalke 04 et Villarreal avaient déjà manifesté leur intérêt, confirmant la montée en puissance du joueur sur le marché européen.

Troyes et l’Union Touarga face à un dossier brûlant

Actuellement prêté à Troyes par l’Union Touarga, club détenteur de ses droits, le joueur ne dispose d’aucune option d’achat incluse dans son contrat. Une situation que certains dirigeants jugent aujourd’hui comme une erreur stratégique, au vu de l’explosion du joueur cette saison.

Selon une source proche du dossier, le club marocain envisagerait désormais de rehausser ses exigences financières, estimant que la valeur de Bentayeb pourrait encore augmenter dans les prochains mois, alors qu’il est estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt.

Le RC Lens en concurrence directe sur le marché

L’intérêt du RC Lens s’inscrit dans un contexte de forte concurrence. Le club nordiste ne serait pas seul sur le dossier, mais il apparaîtrait parmi les clubs les plus sérieux à ce stade, avec Alavés, Villarreal et Schalke 04 également positionnés.

Pour Lens, cette piste s’inscrirait dans une stratégie claire : recruter des joueurs à fort potentiel, capables de s’intégrer dans un projet sportif ambitieux et durable.

Un dossier mercato à suivre de très près

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le dossier Bentayeb s’annonce déjà comme l’un des feuilletons du marché des transferts en Ligue 2.

Entre explosion sportive, concurrence européenne et montée des enchères, le RC Lens devra rapidement décider s’il transforme son intérêt en offre concrète.